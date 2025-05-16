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中國海警兩日連擾金門 我巡防艇監控驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
繼昨日中國海警船以「暗船」模式侵擾金門海域後，今天上午海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲中國海警船現蹤金門周邊海域，立即調派巡防艇前推至限制水域線上，展開應對部署。圖／金馬澎分署提供
繼昨日中國海警船以「暗船」模式侵擾金門海域後，今天上午海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲中國海警船現蹤金門周邊海域，立即調派巡防艇前推至限制水域線上，展開應對部署。圖／金馬澎分署提供

繼昨日中國海警船以「暗船」模式侵擾金門海域後，今天上午8時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區再度偵獲中國海警船現蹤金門周邊海域，立即調派巡防艇前推至限制水域線上，展開應對部署。

金門海巡隊今天表示，上午8時45分，中國海警「14605」、「14604」、「14608」及「14521」等4艘船隻，再度採取與昨日相同的方式，以兩兩編組、縱隊航行，自金門東側與西側分別進入我方水域，最終合為一縱隊行駛於金門南方限制水域內。

海巡方面早已預置4艘巡防艇，即刻展開對應行動，採併航方式封控與阻絕，並以中、英文無線電廣播強勢警告，要求中方船隻立即離開。在我方巡防艇持續併航監控下，中國海警船於11時離開金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警近期持續運用「灰色地帶衝突」手段侵擾，迄今已高達71次進入金門海域。為捍衛國家主權與區域安全，第十二巡防區全天候維持高強度監偵與即時應處能力，堅定執法、迅速驅離，並持續對外公布執法畫面，展現維護海疆決心與行動，穩定民心士氣。

中國海警船 海巡署 金門

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