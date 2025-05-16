祈福法會衍生國軍出公差風波 廟方說明原委

兩岸軍事對峙升高，國軍備戰壓力增加，今天卻傳出高雄阿蓮區宮廟為辦祈福大法會，要求陸軍第八軍團裝甲564旅派「廟會公差」、「法會公差」，引發部隊內部反彈。廟方出面澄清，該法會廣向各界徵求志工，由於564旅營區就在隔壁，基於軍民一家親，才向軍方徵詢，但僅止於此，絕無強制要求。

廟方總務蔡莉珠今天受訪說，有鑑於近期國道不平靜、車禍頻傳，5月13日至18日啟建一場高屏區國道灑淨祈福大法會，動員全台5、60位出家師父，第一天前往國一、國三、國十灑淨儀式後，即返回宮廟誦經，為期6天。

蔡莉珠表示，法會誦經過程需要志工整備場地、補礦泉水及備餐等，預估約需30人，向各界邀請志工參加，在媒體社群張貼招募公告外，也就近向八軍團裝甲564旅徵詢，過去軍方也跟宮廟借過場地辦活動，基地出任務也會到廟裡參香祈拜，彼此互動良好，才會開口徵詢，共同成就這場慈悲大法會。

她說，廟方只傳遞舉辦的日期、訊息，是否可以有人願意來當志工，傳達僅此而已，至於部隊內部做法及如何溝通，並非廟方可以干涉，廟方絕不會硬要官兵出動幫忙，更不可能提出遮蓋軍徽服裝的要求。

「看著誦經師父、志工們為了讓國道人車平安付出這場法會，祈求行車平安，不要再有遺憾事情發生，卻演變成外界對宮廟的誤解，此時此刻站在會場內，真的難過得想落淚」。

整起事件起因於有官兵在臉書粉專爆料，阿蓮ｘｘ宮-法會公差，「每日」（5）員公差；日期為5月13（二）至5月17（六）。為減併人力耗損，遇假日責派留守人員。時間為：每日0800-1700時；工作內容：法會場地整備；有附餐食（午/晚）；服裝：便服（不可有國軍標誌服裝）；以訓練役、義務役為主。聯三：1員（帶隊幹部含負責載運公差/預計1台車）；旅部連：1員；通資連：1員；保修連：1員；工兵連：1員。

爆料官兵還說，陸軍裝甲第564旅是負責台南、高雄地區的守備與打擊部隊，在中共解放軍不斷進逼的情況下，戰備任務相當繁重，但卻可以連續5天提供宮廟每天5人「法會公差」，工作內容只是進行「法會場地整備」，完全與國軍建軍備戰無關，就算是「睦鄰工作」，也不能拿國軍戰士及人民納稅錢為特定宮廟當公差，國軍是保衛全體國民，不是廟會公差、法會公差。