陸軍新式「機動阻絕器材」 可加速構築工事堤防

端午節前夕，賴總統今天南下高雄陸軍工兵訓練中心，陸軍也首度曝光去年採購的新式「機動阻絕器材」。可在20分鐘內完成10公尺阻絕牆，相當於1500個人工裝填的傳統沙包，大幅提升構築工事、堤防的速度。

賴總統在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員陪同下，抵達燕巢陸軍工兵訓練中心，視察陸軍於去年採購的新式「機動阻絕器材」及鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置作業演練。

陸軍指出，去年新採購的機動式金屬網隔板及高強度織布組成，內部可填充砂石。可由8名工兵配合挖土機、裝土機及傾卸車等機具，在20分鐘內完成10公尺阻絕牆，相當於1500個人工裝填的傳統沙包，大幅提升構工速度。同時兼具組裝簡單、節約人力，設置快速及重複使用等特性，已經獲得美、英、北約各國均廣泛使用。

工訓中心表示，為了驗證機動阻絕器材於防衛作戰中之實用性，陸軍在民國113年以訓練經費採購40組，針對未來工兵部隊運用機動阻絕器材先行評估試行。未來也將於漢光41號演習中，重點驗證其實戰效能。