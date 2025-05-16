陸軍新式「機動阻絕器材」 可加速構築工事堤防
端午節前夕，賴總統今天南下高雄陸軍工兵訓練中心，陸軍也首度曝光去年採購的新式「機動阻絕器材」。可在20分鐘內完成10公尺阻絕牆，相當於1500個人工裝填的傳統沙包，大幅提升構築工事、堤防的速度。
賴總統在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員陪同下，抵達燕巢陸軍工兵訓練中心，視察陸軍於去年採購的新式「機動阻絕器材」及鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置作業演練。
陸軍指出，去年新採購的機動式金屬網隔板及高強度織布組成，內部可填充砂石。可由8名工兵配合挖土機、裝土機及傾卸車等機具，在20分鐘內完成10公尺阻絕牆，相當於1500個人工裝填的傳統沙包，大幅提升構工速度。同時兼具組裝簡單、節約人力，設置快速及重複使用等特性，已經獲得美、英、北約各國均廣泛使用。
工訓中心表示，為了驗證機動阻絕器材於防衛作戰中之實用性，陸軍在民國113年以訓練經費採購40組，針對未來工兵部隊運用機動阻絕器材先行評估試行。未來也將於漢光41號演習中，重點驗證其實戰效能。
軍方指出，新的阻絕器材能有效加強防爆及抗衝擊能力，上方加裝刺絲網防止敵人攀爬。同時兼具迅速回收、重複使用，可大幅減少後勤成本，戰時可用於半永久性工事及阻絕設施。平時面對劇烈天候導致潰堤或水患肆虐時，則可協力地方政府迅速構築臨時堤防，確保人民生命財產安全。
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