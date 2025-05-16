廢核在即 葛如鈞警告：能源安全就是國防安全

國民黨立法院黨團今提案，要求針對國防軍備預算提高進行專案報告。國民黨立委葛如鈞表示，國防安全攸關國家存亡，是全民共識的重要課題。國民黨始終堅定支持國防建設，致力於確保台灣具備因應各種威脅與威嚇的能力。國防的定義與實踐必須與時俱進，不能侷限於傳統思維，而應積極擁抱新興科技，提升國家的整體韌性與競爭力。

國民黨團今提案，鑑於近日美國總統川普提名的準國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）就有關防衛台灣問題，表示台灣的國防預算應該接近GDP的10％。國防軍備預算如占GDP10％大約2.6兆元，幾乎是我國中央政府一年的歲出，是否會對我國財政造成重大衝擊並產生排擠效應？對我國整體施政可能造成什麼影響？國防安全能確實獲得保障嗎？種種問題均攸關重大，賴清德政府應清楚向國人交代。國防軍備預算提高為GDP 10％茲事體大，國人憂心國防預算提高甚至危及國安，爰此，建請院會作成決議：「儘速邀請行政院院長率同國防部部長及相關部會首長就『國防軍備預算提高為GDP 10％對我國可能造成之影響』乙案進行專案報告，以安民心並釋群疑。」

葛如鈞身為立法院台美國會聯誼會副會長、先進科技交流協會會長，他以經驗指出，在多次與美方交流中，已深刻體認現代國防的涵蓋範圍，遠超過傳統武裝力量。從海防、海巡，到半導體、人工智慧、無人機、人型機器人、量子電腦及區塊鏈科技等，都是當代維護國安的重要關鍵。這些不僅是科技發展的前沿，更是增進國家安全提升國防韌性的重要元素，國防預算的應用，應將新興科技納入，作為國防安全的擴大解釋。

葛如鈞提到能源安全在國防戰略中的重要性。他引用和碩董事長童子賢所言「核綠可以共存，一年將『替台灣省下 N 個數千億』」；美國多次表示，可以支持台灣新核能或核廢料的技術處理。

葛如鈞建議，或許可考慮與美方討論能源合作時，納入國安與國防預算的擴大解釋。呼籲重視核能作為穩定電力供應的選項，認為這有助於降低對外部能源的依賴、強化國家在極端情境下的自持能力。

葛如鈞表達對執政黨作法的憂慮。他指出，至今行政院尚未針對國防預算應提升至GDP的5%、7%甚至10%提出具體方案，仍將焦點侷限在傳統的國安和國防思維，更在特別條例中規畫以限制性招標方式進行重大國土安全項目，令人質疑其透明度與效益。國防安全是一個動態演進的領域，不擁抱科技，就難以應對日益複雜的威脅。金融也可能成為武器，數位金融更須被納入國安思維。唯有全方位強化國防概念，台灣才能真正立於不敗之地。