美退役少將：中國大陸較可能以經濟戰或封鎖對付台灣

美國國會今天舉行聽證會,證人與議員表示,中國較可能對台灣採取封鎖或經濟戰手段,而非發動入侵,他們呼籲美國針對各種情況做好準備。

「南華早報」報導,退役海軍少將、捍衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)資深主管蒙哥馬利(Mark Montgomery)在聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House SelectCommittee on the Chinese Communist Party)作證時表示:「最有可能的情況是,他們將試圖發動這種以網路為手段的經濟戰行動。」

他也說,中國將傾向採用比軍事接管更溫和的手段迫使台灣投降。

至於這種行動的內容,蒙哥馬利認為將針對台灣的金融、能源和電信產業,並涉及「惡意」的網路活動。

聽證會上有些人表示,中國人民解放軍活動增加,未必意味著入侵迫在眉睫或很可能發生。

伊利諾州民主黨籍眾議員、委員會資深成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)說,儘管中國軍機擾台幾乎天天發生,讓入侵看似可能,但中共主導封鎖台灣才是更可能的情況。

克利什納穆希補充說,台灣應儲備天然氣、大豆和玉米等重要物資,以防範封鎖威脅。證人表示,即使中國入侵的可能性不高,美國仍須做好準備。

前太平洋陸軍司令佛林(Charles Flynn)表示,中國「目標是不用入侵就使台灣屈服」,但「我們不能忽視他們利用空中、海上和地面部隊所帶來的威脅」。

佛林曾於2021年至2024年擔任美國太平洋陸軍司令,他今天警告,美國必須加強陸上軍事能力,以備必要時在軍事上支援台灣。

他說:「我們長期以來為了海空作戰投注大量資源打造精良系統,卻在陸地這個決定勝負的關鍵之處暴露了弱點。」

同時,曾在前總統拜登任內擔任副國務卿的康貝爾(Kurt Campbell)表示,美國應加強海軍能力,以遏止北京的任何侵略行動。

他說,「這會是一場海上作戰」,中國若封鎖台灣,美國將以潛艦部隊來應對。