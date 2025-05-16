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端午節前視導海航部隊 賴總統勉海軍展現保國決心

聯合報／ 記者李人岳／高雄即時報導
賴總統於端午節前夕視導海軍反潛航空指揮部，拍攝莒光日教學節目並與官兵午餐、頒發加菜金。記者李人岳／攝影
賴總統於端午節前夕視導海軍反潛航空指揮部，拍攝莒光日教學節目並與官兵午餐、頒發加菜金。記者李人岳／攝影

端午節前夕，賴總統今天南下高雄視察陸軍工兵訓練中心及海軍反潛航空指揮部，慰勞官兵並且頒發加菜金。由於正值國軍對美提出新一波軍事採購的關鍵時刻，賴總統視察海航部隊引發外界矚目，不過賴總統並未脫稿演出，而是感謝海軍應對灰色地帶，讓國人看見國軍捍衛國家的決心。

賴總統在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等官員陪同下，今天先抵達燕巢陸軍工兵訓練中心，視察陸軍於去年採購的新式「機動阻絕器材」及鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置作業演練。

稍後賴總統轉赴左營海軍反潛航空指揮部，先與官兵拍攝莒光園地影片，並與官兵午餐。賴總統在午餐致詞時表示，無論是陸軍工兵訓練中心，或是我們海軍反潛航空指揮部，都是國軍戰力的基石，更是整體國防戰略中不可或缺的角色。

他指出，海軍反潛航空指揮部擔負起海域偵蒐巡邏的重要任務，並配合水上及空中部隊，形成海空一體的防禦網。你們就像國軍的「千里眼」，在各位的嚴密監控下，才能掌握周邊海域的水下動態， 讓潛在威脅無所遁形。

賴總統強調，反潛指揮部官兵在平日的灰色地帶應處、「漢光演習」、「聯合計畫作戰演練」、「敦睦遠航支隊」等各項演訓任務中，都展現出海軍航空部隊的專業職能，也讓國人看見海軍官兵捍衛家園的決心。

他也期許反潛指揮部官兵，傳承忠義軍風、錨鍊精神，成為一支，海上反潛作戰堅實戰力的勁旅。

賴總統於端午節前夕視導陸軍工兵訓練中心。記者李人岳／攝影
賴總統於端午節前夕視導陸軍工兵訓練中心。記者李人岳／攝影
賴總統於端午節前夕視導陸軍工兵訓練中心，陸軍展示去年購入的機動阻絕器材。記者李人岳／攝影
賴總統於端午節前夕視導陸軍工兵訓練中心，陸軍展示去年購入的機動阻絕器材。記者李人岳／攝影

海軍 陸軍

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