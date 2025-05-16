高雄宮廟要求裝甲旅出公差「不能穿軍服」引官兵反彈 八軍團說話了

兩岸情勢緊張，讓國軍備感壓力，但傳出高雄有地方宮廟因辦大型法會，要求陸軍第八軍團裝甲564旅派官兵出「法會公差」，甚至要求不能穿軍服以免引人不必要聯想，引發基層官兵反彈上網爆料；國軍八軍團今天上午回應，坦承有接獲宮廟詢問支援一事，但經單位評估，已告知廟方無法支援兵力；據了解，全國軍方常有對廟會「敦親睦鄰」舉動，並非只有南部軍方才有。

國軍第八軍團今天上午針對支援宮廟活動一事提出兩點說明指出，裝甲564旅日前接獲地方宮廟詢問支援事項一事，經單位評估，無法支援兵力，已向宮廟婉覆說明。

八軍團強調，各單位接獲地方政府、學校機構、民間團體或民事責任區內申請支援活動兵力派遣（含社團）時，須依「國軍支援社會活動兵力派遺權責劃分作業規定」，在不影響部隊戰備任務、正常訓練及不損及官兵權益為前提等項審慎評估，並簽奉單位權責長官核准後，始可派遣。

國軍出廟會公差一事遭爆料係因近日有官兵在臉書爆料指稱，裝甲564旅發給下屬單位的一則訊息，內文為阿蓮XX宮－法會公差，每日（5）員公差，日期為5月13至5月17日，時間每日0800－1700時，為減併人力耗損，遇假日責派留守人員。工作內容為法會場地整備；有附餐食（午／晚）；服裝：便服（不可有國軍標誌服裝）。

內容並強調，以訓練役、義務役為主。聯三：1員（帶隊幹部含負責載運公差／預計1台車）；旅部連：1員；通資連：1員；保修連：1員；工兵連：1員。

高雄宮廟將辦法會、廟會缺人力的歪腦筋動到國軍官兵頭上，此項民間宮廟「指揮」國軍官兵的「下達命令」，引發裝甲旅基層官兵反彈，因此在上臉書社團爆料。

據了解，近年兩岸情勢緊張，國軍教召不少選在地方廟宇進行，軍方會借宮廟香客大樓歇息，軍方在附近的有軍事活動，軍車也常借宮廟場所停車，因此對宮廟「敦親睦鄰」之舉，成了國軍官兵兵家常有之事，且北中南各地軍方都有。

此次裝甲564旅出公差之事，高雄廟方提出需求後，尚在評估階段，在未呈報上級奉核定時，就有官兵反彈同一時間上網爆料，軍方評估後認為無法支援兵力，因此告知廟方無法支援，讓官兵出宮廟公差活動「胎死腹中」；八軍團今並對外解釋，是基層官兵有所誤會。