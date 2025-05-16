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21共機7共艦擾台 國軍嚴密監控戒備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機21架次、共艦6艘及公務船1艘在台海周邊活動，這21架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機21架次、共艦6艘及公務船1艘在台海周邊活動，這21架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機21架、共艦6艘、公務船1艘持出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機21架次、共艦6艘及公務船1艘在台海周邊活動，這21架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時50分到傍晚7時分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、無人機及直升機計15架次在台海中線沿線活動，並且跨越中線進入我北部西部空域。

同時，昨天上午7時25分到傍晚6時45分，也發現共軍戰鬥機、輔戰機、直升機及無人機計5架次進入我西南空域活動。

另外，昨日下午3時05分到傍晚6時10分，在東部外海再次偵獲共軍艦載直升機1架升空活動。

台海 國防部 直升機

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14共機9共艦持續台海周邊活動 國軍嚴密監控

9共機10共艦出海擾台 軍方嚴密監控

7共機8共艦擾台 國軍嚴密監控應處

解放軍昨「聯合戰備警巡」 34共機擾台

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