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美眾議員提「對台六項保證」入法 擬建立國會審查機制

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國會山莊。記者陳熙文／攝影
國會山莊。記者陳熙文／攝影

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出「對台六項保證法」，要求將現行作為美國對台關係的指引規範的六項保證入法，且計畫建立國會審查機制。

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會15日發出新聞稿指出，美國對台的六項保證一直以來都扮演美國政策的基石，也作為印太地區穩定的力量。

克利什納穆希透過新聞稿表示，台灣是充滿活力的民主社會，也是美國的關鍵夥伴，應該清楚明白、確認美國對台的承諾。

克利什納穆希說，將六項保證入法可以傳遞出清楚的跨黨派訊息：美國堅定反對脅迫，且支持台海的和平與穩定，同時確保美國政策有持續性、有原則性，且源自於法律。

新聞稿指出，除了將六項保證入法，法案也擬建立一個強健的國會審查機制，確保未來的政府不能在未經國會同意之下修改這些保證。

美國對台的六項保證由雷根政府提出，歷屆美國政府都予以重申，內容包括：美國不會設定停止對台軍售的日期、美國不會修改「台灣關係法」的相關規定、美國不會在決定對台軍售前徵詢北京意見、美國不會在台灣與中國大陸之間擔任調停人、美國對台灣主權的立場不會改變、美國不會強迫台灣與中國大陸談判。

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