聽新聞
0:00 / 0:00
美眾議員提「對台六項保證」入法 擬建立國會審查機制
美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出「對台六項保證法」，要求將現行作為美國對台關係的指引規範的六項保證入法，且計畫建立國會審查機制。
美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會15日發出新聞稿指出，美國對台的六項保證一直以來都扮演美國政策的基石，也作為印太地區穩定的力量。
克利什納穆希透過新聞稿表示，台灣是充滿活力的民主社會，也是美國的關鍵夥伴，應該清楚明白、確認美國對台的承諾。
克利什納穆希說，將六項保證入法可以傳遞出清楚的跨黨派訊息：美國堅定反對脅迫，且支持台海的和平與穩定，同時確保美國政策有持續性、有原則性，且源自於法律。
新聞稿指出，除了將六項保證入法，法案也擬建立一個強健的國會審查機制，確保未來的政府不能在未經國會同意之下修改這些保證。
美國對台的六項保證由雷根政府提出，歷屆美國政府都予以重申，內容包括：美國不會設定停止對台軍售的日期、美國不會修改「台灣關係法」的相關規定、美國不會在決定對台軍售前徵詢北京意見、美國不會在台灣與中國大陸之間擔任調停人、美國對台灣主權的立場不會改變、美國不會強迫台灣與中國大陸談判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言