聽新聞
0:00 / 0:00
美眾議員：中國武力犯台恐讓美國陷入經濟蕭條
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）15日表示，若中國武力犯台，所造成的經濟衝擊比新冠肺炎還要嚴重，並稱美國恐立即陷入經濟大蕭條。
美國聯邦眾院「美國與中國共產黨問題特設委員會」15日以「緊張情勢升溫中的嚇阻政策：防止中國共產黨侵略台灣」為題舉行公聽會。
克利什納穆希引述彭博的數據指出，如果台海爆發衝突，將對世界帶來毀滅性的影響，預料世界GDP將衰退10.2%，等於在一年內損失10兆美元；根據數據顯示，這比全球金融風暴和新冠肺炎所帶來的經濟衝擊還要嚴重。
克利什納穆希表示，光是失去台灣的半導體產業就足以把美國推向經濟大蕭條；台海若爆發衝突，人們將為此犧牲，經濟也將跌落谷底。
克利什納穆希也模擬中國大陸可能發動封鎖（blockade）的步驟，指中國大陸第一步會驟然發動軍演，就像前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台之後的情況。
克利什納穆希指出，第二步則是共軍軍演中部署的軍艦將留在原處，中國海巡和海上民兵將出動填補封鎖的缺口，創造實際的海上封鎖，形同進入戰爭狀態；第三步則是實際執行，讓來自外國的產品無法進入台灣。
對此，美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為應該及早幫助台灣做準備，幫助台灣練習護送（escort）和變更船隻的註冊國（reflagging），尤其是保護台灣進口的天然氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言