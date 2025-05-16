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美退役少將：駐台聯訓團應由500人擴至千人建構戰力

中央社／ 華盛頓15日專電

美國政府從未證實駐台美軍的具體人數，美退役海軍少將蒙哥馬利今天指出，美軍駐台聯合訓練團規模為500人，應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊。他也主張台灣國防預算應於2028年達GDP5%，以打造反介入實力。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House SelectCommittee on the Chinese Communist Party）上午舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、蒙哥馬利（Mark Montgomery）及前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）出席。

蒙哥馬利指出，美國國會2023年通過的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），指示行政部門訓練台灣軍隊，但國防部進度緩慢。如果要讓台灣真正建立一支具實戰能力的反介入部隊，仍需要美軍投入與參與。

佛林同樣提到美軍訓練的重要性。

他說，美國可以提供台灣400套魚叉飛彈系統，但如果台灣沒有懂得操作、部署、定位這些系統的團隊，並建立主射擊、備用與替代位置，擁有多少裝備其實已經無關緊要。

佛林強調，訓練能讓台灣軍隊理解如何落實縱深防禦，「而這正是我們作為訓練單位的重要價值。」

總統賴清德2月宣布推動特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上目標。共和黨眾議員強生（Dusty Johnson）今天提到，在台灣分裂政府的情形下，內部似乎尚未對3%達成共識，詢問蒙哥馬利主張的5%在政治面上是否可行。

蒙哥馬利回覆，軍事預算占GDP5%不僅能讓台灣購得所需系統，也能建立真正的戰備能力。此外，根據歷史經驗，對民主國家而言，5%是較能達到的水準。

他也指出，政府內部人士主張的軍事預算達GDP10%並不實際，因為這代表台灣每年從美國購買400億美元的「外國軍事融資」（Foreign MilitaryFinancing, FMF）裝備。

「我相信各位都很清楚，我們目前連每年3.5億美元的FMF都無法供應」。蒙哥馬利說，除非徹底改造外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）系統、效率提高1000%，否則台灣軍事預算不可能達GDP10%。

「我們才是最終後盾。」今年1月卸任的康貝爾提醒，雖然聚焦台灣需要做什麼、以及美國該如何支持台灣至關重要，但美國必須持續強化自身能力，並將更多戰力轉移至印太區域，認清印太才是21世紀對美國實力的終極挑戰地點。

康貝爾呼籲特別委員會表明，持續大力支持台灣民眾，以及台灣過去4年在美國強力支持下，於科技、政治和戰略上取得的成就，這才是美國的利益所在。

國防預算 美國

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