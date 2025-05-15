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影／大陸海警再擾金門水域 4船分組進入我國海域遭海巡驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天下午中國海警船「14605」、「14604」、「14608」與「14521」共4艘船，分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控。圖／海巡署提供
今天下午中國海警船「14605」、「14604」、「14608」與「14521」共4艘船，分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控。圖／海巡署提供

金馬澎分署第十二巡防區今日下午14時許偵獲2艘中國大陸海警船現蹤金門海域，旋即調派多艘巡防艇前進部署，緊守限制水域線，同時透過偵蒐設備再發現另2艘未開啟自動識別系統（AIS）的中國海警船艦，顯示中國海警持續以「灰色地帶」戰術侵擾我方水域。

海巡署金馬澎分署表示，今天14時43分至14時59分間，中國海警船「14605」、「14604」、「14608」與「14521」共4艘船，分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域。海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控，並以中、英文廣播強硬驅離。

經近3小時對峙，中國海警船最終在我方船艇伴航監控下，17時5分全數退出限制水域，這起事件為中國持續對金門海域施壓的最新案例。海巡統計，年初以來中國海警艦艇已達71次進入金門海域，頻率明顯升高。

面對中國不對稱與模糊戰術的海上行動，金馬澎分署及第十二巡防區持續強化相關監偵、反應及部署能力，發現中國海警侵擾立即強勢監控驅離，秉持堅定的執法立場周全應對，確保國家安全。

4艘中國海警船今天分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控。圖／海巡署提供
4艘中國海警船今天分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控。圖／海巡署提供

海巡署 監控 金門

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