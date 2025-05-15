軍情站／無人船能潛能搜也能爆 業者研發水下載具盼補位海軍獵雷缺口

由國內業者自主研發的掃、獵雷無人水下載具(ROV)「台和一號」日前首度向媒體展示性能。繼去年無人機話題延燒，就在今年眾多軍工廠商也紛紛研發無人水上載具(USV)，欲搶攻近期移由海軍籌獲的無人艇案之際，這具外形猶如魚雷的「台和一號」就顯得更為特別。

研發「台和一號」的知洋科技總經理湛翔智表示，「台和一號」為經濟部的專案並且與海軍協調依照其掃、獵雷需求，設計研製出商規軍用的水下獵雷載具。作業深度可達水下300公尺，作業速度大於3節，偵搜型的作業模式為母船外200至500公尺為搜索範圍。不同於過往ROV使用臍帶纜供電，此款ROV使用內建電池，可使用約2小時，並且可依客戶需求建置不同規格的快充設備，因此ROV與母船的連線僅需依靠一條光纖纜繩，可大幅減少設備重量。

「台和一號」共有三種不同構型，除了添加側掃聲納的旗艦型並未亮相，業者展示了偵搜型與反制型，運作方式為偵搜型先找尋目標水雷並加以定位後，由反制型再投放炸藥或聲學信標引爆水雷，在有緊急必要時，也可由ROV進行自殺攻擊。

目前海軍對於未來獵雷規畫採國造或外購尚未有定案，由於記者曾在阿布達比防衛展(IDEX)採訪過潛在競品，詢問相比國造產品的優勢？湛翔智表示，國內廠商的系統優勢在於系統整合。由於ROV需要整合許多的感測設備，還有後臺甚至是圖資，以「台和一號」的研發為例，各種次系統國內就有許多業者可以提供設備進行整合。此外國外產品設計一種功能就是一種獨立構型，「台和一號」則是在設計時把三種構型整合成一致，在訓練與維修替換上，都可以大幅的降低成本。