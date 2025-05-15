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中共40機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北15日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域18架次，並偵獲共艦9艘、公務船2艘，總計中共40機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時35分至昨天晚間9時40分，在台灣海峽空域偵獲中共14架次主戰機及無人機，其中3架次逾越中線。

國軍並於昨天上午8時45分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共14架次主、輔戰機及無人機；另於昨天上午8時10分至昨天上午9時25分在台灣北部空域偵獲中共1架主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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