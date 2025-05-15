中共40機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

台灣對美軍購、軍售有許多談判技術，但美國主責對等關稅磋商的，是財政部、商務部與貿易代表署。我向美方提出台灣對美軍購，金額可納入平衡台美貿易，美方未鬆口。 資深記者洪哲政從學者口中，找到很不容易操作的台美貿易平衡槓桿，告訴你，為何軍購平衡台美貿易行不通。

2025-05-15 07:30