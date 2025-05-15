「閃兵集團」愈滾愈大！台灣未來恐「無兵可打仗」？這兩原因更關鍵

編按：今（2025）年二月藝人王大陸驚傳假造病歷，佯裝心臟問題逃兵，引全台熱議。近日，經新北市警方追查，發現還有多名藝人涉案！今（5月14日）再帶回多人，包含棒棒堂成員藝名「陳九慕」的李銓、舞台劇演員黃博石、陳大天等。

然而，台灣即將無兵可用，就算一年期義務役回歸也救不了，專家認為主要原因是兩件事。為何跟逃兵較無關，國防部問題在哪？





少子化問題逐年加劇，為補足志願役士兵的人力缺口，去年伊始，台灣正式恢復一年期義務役。只不過上路滿週年後，回過頭來檢視，仍發現這一年來國軍仍頻繁對外喊「缺人」！顯見恢復一年期義務役，並非化解國軍人力短缺的根本解方。

國防部去年底送交立法院的書面報告顯示，國軍近年編現比（國軍現員/編制數）呈「雪崩」趨勢，2020年編現比為89％，到了2023年剩下80％。且可徵集役男人數也直直落，至2023年起，可徵人數正式突破10萬人以下，且下滑趨勢嚴峻，2025年剩不到9萬人、2027年剩不到8萬人。2031年的可徵役男員額只剩7.4萬人，僅為2022年的72％。

儘管少子化問題嚴峻，但國軍在「用人」方面，仍相當大手大腳。曾任國防部整評司處長的空軍退役少將傅孟杰直指，國軍10年前就知道少子化問題，但部隊至今卻尚未檢討，若不再盤點有哪些任務可透過AI、無人化解決，缺人問題只會逐年加劇，「到時候真的要打的時候，你的部隊連兵都沒有。」

新裝備來了舊裝備還在，國軍太重表面數字

「國軍從來沒去算過M1戰車的戰力是M60戰車的多少倍，M1來了，結果M60戰車繼續留著，對國軍來說就是『數量很重要』！」國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，國軍每天都在喊人力不足、招募不足，但在裝備的汰舊換新上，卻從未將人力不足的因素納入建軍思惟中。

目前國軍的建軍理念是「總量不變」，500輛戰車，M1買了100輛，那就淘汰100輛M60，剩下的400輛M60繼續開，「所以對陸軍來說，人力永遠都不足，因為新裝備來了，舊裝備還要繼續用，從來沒想過要將這些舊裝備全面汰換掉！」

而這不單單是陸軍的問題，台灣向美國軍購66架最新款的F─16C/D Block 70（俗稱F─16V）戰機，但服役已屆中壽期卻未能進行性能提升的幻象2000仍繼續飛，「那空軍當然會人力不足，因為空軍是多了、而非汰換掉66架戰機。」

特別是國軍的砲兵部隊，更是整整落後時代一大截。在網路搜尋平台鍵入俄烏雙方對於砲兵的運用，呈現現代砲兵「機動、隱蔽、精準」的三大特點。以法國的凱撒自走炮為例，操作一輛砲車的人員只要約5人左右，砲車開到樹林後立下柱子、伸出砲管，打完就可收工離場，整個過程不到5分鐘，操作人員也無需下車，「砲還沒落地，車就開走了。」

而要做到這樣的程度，部隊就必須要有前線觀測的能力，讓「眼睛」張開，這個「眼睛」，就是現代戰場的新顯學：無人機。特別是在美國已售台「大腦」、一套新的火力分配系統，但現階段國軍卻沒用眼睛將資訊傳回指揮中樞，大腦就不能將命令分配給下方的「拳頭」砲兵部隊，這樣就算有再好的大腦也無用武之地。

舒孝煌憂心，國軍目前的砲兵單位，除消耗大量人力外，部署時間又長，是既不機動、又不隱蔽、還不精準，這樣如何因應現代衝突？

他建議國軍應把新式裝備的戰力，與舊式裝備進行比對，並根據比對出的數字，合理汰換舊裝備。如此國軍才能釋出人力，並有餘力將這些人力，投入到無人機等現代戰爭的新領域，完成部隊的現代化與轉型。

現代裝備操作門檻高，士兵恐剛學會就退伍

另外，雖然國軍自2024年起恢復一年期義務役，並強化後備戰力，期望加強整體韌性。但傅孟杰說，包括無人機在內的現代武器，許多裝備都不是一年就能熟悉掌握的，就算真的能壓縮在一年內學會，「兵剛學會就退伍，對部隊戰力的挹注可能極其有限。」

特別是國軍需要的後備戰力，並非全部都是步槍兵，在現代戰場上，步槍兵就算數量眾多，能做的事情也很有限。他以現代戰場的要角無人機為例，若士兵在服役已習得相關能力，可透過後備制度，三不五時將這些人徵召回來進行訓練、了解相關領域的發展，這樣到了戰時，國軍就會有相當可觀的無人機戰力可供使喚。

傅孟杰強調，台灣是科技島，應該以「科技思惟」建軍，並以此來思考如何應對可能的衝突，「當你有大量的無人艇、無人艦，以及廣泛使用AI，國軍的人事負擔就能大幅減輕，並將資源轉去做新式武器的開發與採購。」若能如此，少子化的問題自然就迎刃而解。

面對日漸嚴峻的少子化難題，國軍能否華麗轉型，升級成現代的民主之師，AI與無人化將是必須好好研讀的兩堂課。

（本文出自2025.05.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）