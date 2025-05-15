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海鯤艦海測 顧立雄：目前尚無確切時間
國造潛艦海鯤號原訂四月底之前應完成泊港測試（ＨＡＴ），開始進行海上測試（ＳＡＴ），卻遲遲未能出海。有媒體稱，海鯤艦的主機仍無法使用，海軍原欲只使用電瓶動力，就出海進行試航，但被國防部長顧立雄阻止。顧立雄昨被問及此事，並未明確承認或否認，只強調以安全為最高考量，沒有要急著出海或其他考量，因此目前尚無確切時間。
立院外交及國防委員會昨天通過八項預算解凍案，雖然並不包括潛艦預算凍結案，但朝野立委與媒體都關心海鯤艦測試進度。立委王鴻薇質詢，海鯤艦是否如媒體所報導，主機仍處故障狀態？顧立雄回答，主機正在進行系統連測、調校，合乎標準之後就可進行海測。王鴻薇又問，海測是否有安排保險？海軍參謀長邱俊榮中將回答，台船與海軍都有完整規畫。
曾任職潛艦的退伍上校王志鵬則表示，海鯤艦不可能在五二○賴總統就職周年前出海，因為其主動力與主電力系統，包括主機帶動發電機充電、電瓶放電推進等程序都尚未完備。
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