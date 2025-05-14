邀訪「紅色景點」！國安局曝中共複合式威脅 意圖影響台灣青年

教育部長鄭英耀明確表態，反對兩岸學子交流，國安局最新「中國複合式威脅對我國家安全之影響」報告也提及，中共加大對台灣青年統戰，邀訪「紅色景點」，促使其認同「文化一中」；此外，還渲染軍演與操作爭議訊息，激發台灣社會的懼戰心理與「疑美論」。

立院外交國防委員會召委沈伯洋，15日將邀請國安局、海委會、陸委會、調查局等單位，進行「中國複合式威脅對我國家安全之影響」專案報告。根據國安局報告，中共對台加大情蒐滲透，共諜案起訴人數由2020年的6人，增至去年64人，今年1至4月已達17人。中共持續藉退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等方式，對國軍與政府機關進行滲透。

國安局指出，中共加大對台灣青年基層統戰，邀訪毛澤東故居等紅色景點，並透過各類文化參訪活動，促使認同「文化一中」；另招攬台灣人赴「中」旅遊兼申辦居住證，圖謀混淆身分認同。

關於侵擾脅迫，國安局表示，今年1至4月，共機侵擾我方防空識別區超過1200架次，比去年同期增加近3倍；2月下旬無預警在西南外海劃設射擊操演區，企圖創造侵擾新態樣；4月初舉行東部戰區聯合演訓、「海峽雷霆2025A」軍演，結合認知戰渲染對台封控能力。海警、海巡等公務船及民兵漁船，增加侵入我方禁限制水域頻次，並散布在金門、東沙海域執法的假訊息；權宜輪涉嫌勾損我方海底電纜，漁船在海峽中線以東擦撞海軍艦艇，凸顯製造灰色地帶衝突，企圖挑戰台海現狀。

國安局也表示，中共擴大爭議訊息，操作擾亂輿論秩序，渲染軍演激化懼戰心理，並針對台積電赴美、美台軍售、美國關稅政策等議題，傳散「疑美論」離間台美關係。並運用人工智慧將網路「武器化」、鎖定目標執行駭侵與洩漏，強化對台網路攻擊。

國安局評估，中共加大對台複合式威脅，企圖形塑台海「新現狀」；操作軟硬兩手加大對台分化，利用台灣民主自由開放環境，透過隱蔽手法加大滲透，企圖取得機敏資訊，並在台發展共諜組織，甚至布建武裝內應力量。我方因應方式，將運用多元協作機制，加強橫向資訊共享、情報支援，與政府權責機關協作應處，與國際理念相近國家保持戰略溝通，掌握中共威脅態樣變化，擴增應處資源與能量，完善國安防護網。