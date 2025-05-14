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內政部表揚績優替代役 持續精進統合派遣機制

中央社／ 台北14日電
內政部今天舉辦「114年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，表揚33個替代役績優單位及90位績優替代役役男。圖為示意。記者洪哲政/攝影
內政部今天舉辦「114年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，表揚33個替代役績優單位及90位績優替代役役男。圖為示意。記者洪哲政/攝影

內政部今天表揚替代役績優單位及役男，例如研發替代役役男鄧名揚成功應用ULED顯示技術，讓電競氛圍更能即時逼真呈現。此外，內政部也將持續精進「替代役人力統合派遣機制」，使役男更適才適所、發揮專長並優化調派機制。

內政部今天舉辦「114年上半年替代役績優單位及役男表揚大會」，表揚33個替代役績優單位及90位績優替代役役男。

內政部透過新聞稿表示，內政部政務次長董建宏感謝役男參與今年城鎮韌性演習小規模演練，以及春節期間支援桃園機場旅客通關安檢勤務，實質貢獻防救災人力，有效增補災害應變體系量能，並體現役男全力輔助公務。

董建宏指出，替代役男在服役期間須接受精實勤務訓練，取得防災士及初級救護員EMT-1證照，分發服勤時，也會納入各級災害應變中心和防災協作中心任務編組，與單位災防人員和志工團體共同參與城鎮韌性和防災演習，熟練各項應變勤務執勤技能。

董建宏說明，此外，為因應跨域或複合型災害應處需求，內政部已建立「替代役人力統合派遣機制」，當遇重大災害發生，能即時調度役男人力機動支援應變。

替代役暨社會韌性訓練執行中心副執行長卓煥新告訴中央社記者，內政部長劉世芳上任後，特別要求建立並強化「替代役人力統合派遣機制」，將派遣機制更加制度化並提升效率。

卓煥新舉例，今年春節期間桃園國際機場旅客疏運塞車，就有馬上調派30多位役男支援航警局與移民署。此外，像各種國際接待活動，也會調派外語能力佳的役男協助，接下來將持續精進機制，使役男更適才適所、發揮專長服務，調派機制也會更順暢。

內政部表示，這次受表揚役男，包括友達光電股份有限公司的研發替代役役男鄧名揚，積極研究系統驅動設計光學技術，成功應用ULED顯示技術於多元領域，實現高畫質影像，使雙向驅動技術讓電競氛圍更能即時逼真呈現，不僅帶來創新人機互動體驗，也為科技和產業發展帶來新啟發。

內政部 劉世芳 替代役男

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