M1A2T戰車陸續交運 坑子口訓場6月可配合移地訓練
第二批42輛M1A2T戰車預計6月底前交運。陸軍今天表示，坑子口訓場第一階段進度可配合6月戰車移地訓練，全案預計於115年10月底完工。
陸軍今年規劃編列新台幣6億4893萬2000元預算執行「裝訓部坑子口訓練場整建工程案」，為M1A2T戰車興建訓場。立委質疑，首批M1A2T戰車去年底抵台，訓練設施卻未到位，凍結500萬元預算。
對此，陸軍下午回覆中央社表示，坑子口訓場工程進度正常，第一階段工程進度可配合6月份戰車移地訓練，全案預計於115年10月底完工。
國防部長顧立雄上午在立法院受訪時提到，M1A2T戰車預期在6月時進行相關實彈射擊。
根據國防部解凍報告，陸軍自108年至116年編列新台幣405億2415萬9000元，向美籌購M1A2T戰車108輛及附屬裝備，首批38輛已於113年12月16日抵台，後續2批依期程規劃於今年第2季交運42輛、115年第1季交運28輛。
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