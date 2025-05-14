M1A2T戰車陸續交運 坑子口訓場6月可配合移地訓練

空軍在4月連續發生三起事故，甚至曾一度讓空軍除了戰備與警戒機之外，其餘訓練一切暫停。 每逢連續事故的發生，「機瘟」之說不脛而走，究竟機瘟真有其事，還是被大家拿了放大鏡？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中一起來聊聊。

2025-05-14 11:33