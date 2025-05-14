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海軍完成岸置雷達站初步性能提升 颱風中也能運作

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍國造「蒼穹遠程機動雷達車組」。記者洪哲政／攝影
海軍國造「蒼穹遠程機動雷達車組」。記者洪哲政／攝影

海軍耗資50餘億元更新岸置雷達設備，計畫設3座雷達情資整合中心，並提升固定雷達站與機動雷達車性能。海軍司令部表示，此案現已完成雷達站防風罩建置、機動雷達車、誘標系統性能提升、新製雷達車組、微波通信機及相關附屬設備的解繳，雷達於惡劣天候下如颱風中，仍可保持正常運作。

海軍雷達站因位處偏遠，除設備性能待提升外，人力也不足，北部某重要海軍雷達陣地，人員編現比嚴重低落，僅達60%，單位勉力維持勤務運作。

國民黨立委馬文君提案表示，雷達站間雷情目標關聯整合提升功能，是否能滿足偵測解放軍海上活動能力？海軍此案執行規劃並未揭露說明各年度執行進度，致無法查核全案執行進度、機動雷達車在備用陣地作業如何納入觀通系統整合、全系統自動化程度如何，仍有疑問。

海軍司令部在預算解凍報告中表示，海軍各雷達站現用雷達系統，為中科院院製裝備，現因使用年限均超過20年，裝備可靠度及妥善率有逐漸降低的趨勢，且面臨消失性商源，加上近年面臨新型電子干擾技術挑戰，海上目標監偵任務識別難度倍增。

海軍司令部表示，現各雷達站已有人工及自動化的系統，將各站情資傳遞海軍「雷達情資整合中心」整合後共享，為強化情資共享及複式機制，此案已規劃建造、整修雷達情資整合中心，可靈活運用遙控或轉移雷達站雷情資訊及備援，以增加戰場存活率。

海軍表示，此案2021至2024年已依計畫期程完成雷達站防風罩建置、機動雷達車、誘標系統性能提升、新製雷達車組、微波通信機及相關附屬設備，解繳工項進度均正常，後續年度每年依節點管制執行各項作業，並於2025至2029年期間完成雷達情資整合中心及車庫工程。

海軍說，此案完成後可有效提升海軍各固定雷達站及機動雷達車組裝備性能，包含增加其可靠度、新式目標訊號處理能力及加強目獲解析度，並具備抗干擾能力及加設天線罩提高抗風能力，使雷達於惡劣天候下如颱風中，仍可保持正常運作。因此委中科院就現有基礎上，提升海軍各固定雷達站台及機動雷達車裝備性能，確保我方海上監偵能量。

海軍2024年度機動雷達車已依計畫於陣地選勘及經營管理的戰術陣地進行進駐，均圓滿達成任務，2025年續依計畫配合各項演訓時機執行進駐任務。

海軍表示，持續規劃區隔人員生活區及值勤室與雷達天線位置，運用遠端遙控及無人守值，以降低雷達站遭敵攻擊時人員傷損風險。持續依期程增設雷達情資整合中心。集中雷達情資、加速分工處理，以達情資共享及作戰運用，以利作戰任務遂行。

情資 海軍司令部 雷達站 馬文君

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