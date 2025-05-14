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海鯤艦海試延宕 專家：520前不可能出海

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國造柴潛原型艦海鯤艦。記者劉學聖／攝影
國造柴潛原型艦海鯤艦。記者劉學聖／攝影

國造柴潛原型艦海鯤艦海上測試一直未付諸實施，海軍計畫室前上校王志鵬今天宣稱，「520前海鯤艦不可能出海」。

原訂4月底之前應該完成泊港測試（HAT）進行海上測試（SAT）的國造潛艦原型艦海鯤號，一度傳出本月12日將首度出海，還有媒體報導宣稱將據此作為賴政府執政周年政績。但今日卻另有媒體報導表示，海軍原欲在只使用電瓶動力，就出海進行試航，遭國防部部長顧立雄阻止。而顧立雄今天在立院被問及此事，對此沒有明確承認或否認，只強調一切必須以安全為優先，沒有開始海測的時間表。

王志鵬今天表示，「海鯤艦520前無法出海」，原因是其主動力與主電力系統，包括主機帶動發電系統、充電電瓶可否充電、放電推進等，這兩部分都尚未完備。且據媒體披露，海鯤艦4部主機壞了兩部，無法檢修，時間來不及，還要待料、待工，若要以僅剩下的兩部主機出海，風險太高。

他說，主機是用來推進與充電用，主機故障無法為電瓶充電，海鯤艦固然可利用泊港時機充好電，但電瓶首次使用會否故障也是要考量的問題，出海有多重風險。

王志鵬同時表示，海鯤艦的戰鬥系統整合所有非主動力與電力系統，包括潛望鏡、雷達、呼吸管、聲納、航海系統、舵翼、指揮管制系統等，海軍曾表示戰系目前正在做缺失改進，「明擺著還有問題，現在怎麼敢出去？」

他說，光是這兩部分，他保證520前海鯤艦不可能出海。海鯤艦在主機、電力、戰系缺改完畢，可用岸電整合，當這這些部分整合妥當且戰系完成缺改，切斷岸電電纜，將電力系統接上，看電池是否能充電，一切無誤後，海鯤艦才能達到出海條件。

主機 海鯤號 520

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