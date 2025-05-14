大陸監視器貼牌MIT流入台灣 軍方清查共使用954部

調查局今年3月偵破昇銳電子公司進口大陸製監視器主機等器材，在台簡易組裝後，貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，於民國109年至113年間得標多件政府採購案，違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，並發現該公司監視器主機有回連對岸雲端服務伺服器情形。國防部表示，經查共使用該公司製品954部，但機器均未連結一般民網，現場已經禁止使用。

立委黃國昌質詢時表示，他4月接獲官兵投訴，前往陸軍龍門營區親眼看到，交換器上大剌剌寫著「Made in China」，而這部機器是最近才裝的。陸軍參謀長陳建義說，本案有兩個缺失，單位是以小額採購，沒有呈報司令部審核，這是要檢討精進地方。黃國昌又說，他在辦公室看到另一部更大的機器，上面就是簡體字，且這不是自行採購，而是第六軍團發下來的。陳建義說，會去進行瞭解。

另外，中科院研發的「勁蜂一型」與「銳鳶二型」無人機，也傳出使用大陸製零件。國防部長顧立雄表示，無人機將採「全機非紅」，本案是我方驗收時主動發現，目前還在原型機階段，量產會加強管控。

顧立雄表示，大陸製品控管分五類，例如桌子就不會要求不能是陸製品，但具有傳輸功能的元件，當然一定是禁用。中科院院長李世強表示，相關元件是從國外進口，進口檢驗時發現SD卡為中國製，因此要求原廠更換。他表示，雖然合約有禁用陸製品的相關規定，但中科院無法到國外進行製程查核，只能在進口時檢驗把關。除了要求原廠更換元件，並協助廠商在台灣建立「非紅供應鏈」，以確保產品中不含中國大陸製品。