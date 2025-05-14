印、巴空戰各界關注 立委籲汲取教訓

「巴基斯坦與中國近日頻頻大外宣空戰成果，盼政府能掌握實情、積極因應！」綠委陳冠廷14日質詢國防部長顧立雄時提醒，我國已經有很多政論節目藉此貶低西方裝備不佳，盼國防部適度澄清，並與盟友掌握真實狀況；藍委陳永康則建議，除了我國防空識別區以外，周圍其他識別區、中共軍事基地等資訊也要全面掌握。

勿輕信媒體宣傳

立法院外交及國防委員會14日處理國防部主管預算凍結案，不過多位立委關注印、巴空戰狀況。民進黨立委陳冠廷質詢時問說，我國是否有掌握印、巴空戰的實情？他表示，近來中國與巴基斯坦大力宣傳此次空戰擊落印方5架戰機，但路透社等外媒是寫3架、印方則未承認，國防部需積極掌握狀況。

「說中國是紙老虎，或是西方武器弱都不對！」陳冠廷表示，近來很多政論節目大肆介紹中國用特殊戰術或武器系統輾壓西方戰機，國防部應該適度對外說明印、巴空戰實情。顧立雄則回應說，對中共新式武器裝備都有持續掌握，在台海若發生空戰也會有戰術因應作為，也有跟友邦國家交換情報，但細節不方便對外透露。

需擴大檢視戰略範圍

國民黨立委陳永康表示，從這次印、巴空戰的狀況，他認為國軍有幾點可以調整，例如平常對中共威脅台海的報告，大多聚焦我國的防空識別區，但共艦近日除了有山東艦的穿越以外，還有4艘船從東海艦隊開下來與山東艦會合，日本就有全程掌握中共相關情資。

他希望國防部要建立更大的檢視圖，涵蓋我國領海基線、對方駐地、東海防空識別區等，才能強化跨部會的戰略與戰術因應。另外，印、巴空戰不要因為媒體報導而洗腦，中國在技術上有突破，巴基斯坦的F-16只准境內防空，陳永康希望國防部儘速繪製印、巴空戰的作戰圖。顧立雄則回應說，都有密切蒐集資料。

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