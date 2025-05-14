快訊

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

查閃兵案再一波！棒棒堂李銓也涉案 清晨黑衣黑褲進警局

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤潛艦出海測試再延？顧立雄：沒有時間表

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試，國防部長顧立雄說，一切以安全為先，沒有確切時間表。圖／聯合報系資料照片
各方關注國造潛艦海鯤艦究竟何時能出海測試，國防部長顧立雄說，一切以安全為先，沒有確切時間表。圖／聯合報系資料照片

原訂4月底之前應該完成泊港測試（HAT）進行海上測試（SAT）的自製潛艦海鯤號，先前傳出12日將首度出海，最後亦未進行。有媒體稱，海軍原欲在只使用電瓶動力的情況下，就出海進行試航，但被國防部部長顧立雄阻止。顧立雄今天在立院被問及此事，沒有明確承認或否認，只強調一切必須以安全為優先，沒有開始海測的時間表。至於台船潛艦專案的顧問楊易請辭，顧立雄說是個人健康因素。

立院外交國防委員會今天審理114年度國防部所屬預算的解凍案。顧立雄說，除了尚未完成海測的潛艦相關預算外，其他都已經送到立法院，希望能儘速通過，以免影響戰備整備。

對於在野黨在立委徐巧芯領銜下，提出軍人待遇條例修正案，明確將志願役軍人之「志願役加給」訂為2萬元，顧立雄表示不以為然，認為此舉有立法權逾越行政權之嫌。

國防部 潛艦 顧立雄

延伸閱讀

李文忠拉73退將挺自己 顧立雄：國防院處置公正客觀

海鯤艦4月海測跳票 顧立雄：目前無法確定日程

因應共軍聯合戰備警巡 顧立雄：我們要先動 不然來不及

【重磅快評】顧立雄自保還糗爆了吳釗燮

相關新聞

海鯤潛艦出海測試再延？顧立雄：沒有時間表

原訂4月底之前應該完成泊港測試（HAT）進行海上測試（SAT）的自製潛艦海鯤號，先前傳出12日將首度出海，最後亦未進行。...

國軍陸射劍二飛彈 首次試射全中

國軍年度精準飛彈射擊「神弓操演」昨在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸軍引進陸射劍二後首度公開射擊。...

中正預校49周年慶 三軍四校學長組閱兵連返校助威

位於高雄市鳳山區的中正國防幹部預備學校本月將舉行創校第49周年校慶典禮，三軍四校罕見派遣預校畢業的「學長」各自組成閱兵連...

海龍潛艦本月完成性能提升缺改 啟動海虎艦性能提升

海軍司令部證實，「劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升」首艘海龍潛艦性能提升工項已全數完工，將於本（5）月底前完成缺失改進。我國首...

軍備局評估戰爭損耗 作戰10日步槍彈耗約3.5億發

因應外界呼籲，軍備局近期已研製出6.8X43公厘步槍的原型槍，惟彈藥規格不如美軍的6.8X51公厘彈。軍備局近日向立法院...

金防部太武操演實彈上膛 模擬突發戰況展現灘岸火力

面對嚴峻區域安全情勢，陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。