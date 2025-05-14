海鯤潛艦出海測試再延？顧立雄：沒有時間表

原訂4月底之前應該完成泊港測試（HAT）進行海上測試（SAT）的自製潛艦海鯤號，先前傳出12日將首度出海，最後亦未進行。有媒體稱，海軍原欲在只使用電瓶動力的情況下，就出海進行試航，但被國防部部長顧立雄阻止。顧立雄今天在立院被問及此事，沒有明確承認或否認，只強調一切必須以安全為優先，沒有開始海測的時間表。至於台船潛艦專案的顧問楊易請辭，顧立雄說是個人健康因素。

立院外交國防委員會今天審理114年度國防部所屬預算的解凍案。顧立雄說，除了尚未完成海測的潛艦相關預算外，其他都已經送到立法院，希望能儘速通過，以免影響戰備整備。

對於在野黨在立委徐巧芯領銜下，提出軍人待遇條例修正案，明確將志願役軍人之「志願役加給」訂為2萬元，顧立雄表示不以為然，認為此舉有立法權逾越行政權之嫌。