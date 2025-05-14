陸軍今年編列400萬 外聘學者為基層軍官導入企管思維

陸軍司令部今年比去年多編列約400萬元預算案，要外聘學者為國軍基層軍官幹部「導入企業管理新思維概念」，讓初、中階幹部具現代化管理思維及強化心理素質，提升基層幹部問題處理能力。

國民黨立委馬文君提案指出，2025年國防部陸軍司令部第3目「教育訓練業務」項下「訓練綜合作業」中「業務費」的「按日按件計資酬金」預算編列1億1951萬3000元，辦理各項訓練及準則編審相關事務專業等所需按日按件計資酬金。經查今年度新增算約400萬元，要求對新增預算編列情形加以說明。

陸軍司令部表示，「按日按件計資酬金」2025年較2024年增加389萬6000元。

陸軍司令部表示，步訓部「營、連長講習班」訓期4週，授課內容區分第1、2週實施「部隊實務課程」，使學員了解部隊實務工作內容及要領，納編司令部各處、室業管主官、副主官擔任教官實施授課；而第3、4週實「中、初階幹部管理課程」，聘請民間專家學者擔任師資授課，藉導入企業管理新思維概念，以強化幹部管理涵養與學能。

陸軍司令部說，因此除軍職教官外，每期將外聘14名講師，每梯次授課時數分別各為54小時，2025年共計6梯次，授課鐘點費編列129萬6000元。

陸軍司令部進一步指出，還有訓期4週、156小時的步訓部「運動科學師資班」，其中40小時將聘請民間專家學者擔任師資，另116小時由軍職教官及雇員老師授課，藉以培養國軍運動科學專業研究能力人才，建立完整運動科學化師資及研究人才的培訓管道。因此，除軍職教官外，每期外聘5名民間大學專家學者，每梯次授課時數計40小時，2025年共計10梯次，授課鐘點費編列80萬元。

此外，陸軍各訓練部、中心系「初、中階幹部強化職能教育」班隊中，包括各訓練部、中心的分科班、正規班等基礎及進修班隊教育，這25至32週期間，將納入1週、30小時實施初、中階幹部強化職能教育，授課內容由聘請具管理學系助理教授（含）以上民間專業教師，相關課程項目計規劃組織等5項實施課程教授，期使初、中階幹部具現代化管理思維及強化心理素質，以提升基層幹部問題處理能力。因此，除軍職教官外，每期外聘9名講師，每梯次授課時數計30小時，2025年共計30梯次，授課鐘點費編列180萬元。