陸射劍二飛彈 首次試射全中

國軍年度精準飛彈射擊「神弓操演」昨在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸軍引進陸射劍二後首度公開射擊。雖然演習過程較計畫延後一小時，不過三枚飛彈都準確命中目標。但過程中發生靶機在起飛時失事的意外插曲。

「神弓操演」昨由八軍團四三砲指部和十軍團五八砲指部進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊。根據想定，首先應由五八砲指部防空營對假想的定翼機及無人機進行攔截攻擊，其後由四三砲指部防空營攻擊假想敵人直升機。

不過，第一波飛彈架升起待命後又降下，操演流程中斷近一個小時，稍後才陸續發射三枚劍二飛彈擊中標靶。四三砲指部副指揮官何相儀解釋，操演延後是因中科院原廠技術人員仍再三對劍二飛彈進行調校及檢查，確認後才繼續執行操演。他強調都按技令程序施放標靶，接戰流程一切順利。

這是陸射劍二飛彈第一次在媒體前公開實彈射擊，陸軍引進陸射劍二飛彈取代已服役近四十年歷史的榭樹飛彈系統。何相儀說，劍二飛彈的射程可達十五公里，並可對定翼機、旋翼機、無人機和巡弋飛彈偵蒐攔截。同時，陸射劍二系統運用相列陣列雷達車對目標進行偵蒐及追蹤，更能避免遭其他熱源干擾，且射程及防禦半徑、機動力均較現行射擊載台更優。

昨天操演期間，陸軍也配合施放中科院製造的「紅火蟻靶機」模擬不明機供雷達追瞄、驗證敵我識別能力，但有一架靶機在起飛時意外翻覆觸地毀損。此外，媒體也目擊操演區後方山區一度冒出陣陣白煙，中科院解釋是火藥正常製程的餘藥銷毀作業。