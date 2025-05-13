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中正預校49周年慶 三軍四校學長組閱兵連返校助威

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
位於高雄鳳山的中正國防幹部預備學校本月將舉行創校第49周年校慶典禮，三軍四校罕見派遣預校畢業的「學長」各自組成閱兵連，返校與學弟們共同實施分列式，接受檢閱。圖/取自中正預校官網
位於高雄鳳山的中正國防幹部預備學校本月將舉行創校第49周年校慶典禮，三軍四校罕見派遣預校畢業的「學長」各自組成閱兵連，返校與學弟們共同實施分列式，接受檢閱。圖/取自中正預校官網

位於高雄市鳳山區的中正國防幹部預備學校本月將舉行創校第49周年校慶典禮，三軍四校罕見派遣預校畢業的「學長」各自組成閱兵連，返校與學弟們共同實施分列式，接受檢閱。

中正預校本月16日49周年校慶，官網披露，為迎接第49周年校慶，陸、海、空、政戰四所官校學長們特地返回母校，與學弟們一同進行閱兵分列式練習。

政戰學院臉書粉專也披露，學院因應中正預校即將舉行創校第49週年校慶典禮，編組近百位預校畢業生組成政戰學院閱兵連，近日南下，參與為期一周的校慶籌備與訓練。

據了解，過去陸軍官校校慶「埔光演習」期間，曾由中正預校或由各官校組成校閱部隊參與，今年由畢業「學長」包括組成閱兵連返回中正預校為學弟們參演助威，相當罕見。

中正預校 學長 演習

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