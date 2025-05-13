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海龍潛艦本月完成性能提升缺改 啟動海虎艦性能提升
海軍司令部證實，「劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升」首艘海龍潛艦性能提升工項已全數完工，將於本（5）月底前完成缺失改進。我國首艘具備可發射潛射攻艦飛彈完整性能的柴電潛艦正式服役。
海軍投入74億1254萬元實施「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，內容含「電戰系統提升案」、「長程潛射重型魚雷案」、「系統整合技術協助案」及「戰鬥系統提升案」，包括新增魚叉反艦飛彈發射系統。首艘海龍潛艦系統提升工程去年全數完工。
海軍司令部在向立法院提出預算解凍案報告中表示，「劍龍級潛艦戰鬥系統性能提升」案，除海龍、海虎兩艘潛艦性能提升案外，還須建置一套岸置測試站。第一階段岸置測試站已於2023年7月31日完成建置，提供第二、三階段戰鬥系統性能提升相關裝備檢測及人員維保訓練使用，使用迄今狀況正常。第二階段海龍軍艦戰鬥系統系能提升，已於2024年7月15日完成海上測試，戰鬥系統性能符合作戰需求，可執行各項戰備任務；但部分裝備刻由中科院執行缺失改進中，預定今（2025）年5月底前完成缺改，現不影響海龍艦任務執行。
海軍司令部說，第三階段海虎軍艦戰鬥系統系能提升，計畫期程為2025年5月16日至2026年12月31日配合大修期執行，中科院正執行相關料件及裝備籌補作業。
海軍司令部表示，海軍持續管制中科院於今年5月底前完成海龍軍艦缺改，以利海虎軍艦如期進廠執行戰鬥系統性能提升。海軍每雙週召開管制會議，以管制中科院缺改進度，並參與中科院與外商研討電話會議，全程掌握各執行現況，並以專案管理方式詳實掌握工程進度與施工品質，依時完成各項作業。
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