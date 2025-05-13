軍備局評估戰爭損耗 作戰10日步槍彈耗約3.5億發

因應外界呼籲，軍備局近期已研製出6.8X43公厘步槍的原型槍，惟彈藥規格不如美軍的6.8X51公厘彈。軍備局近日向立法院提交資料估算，戰時我國作戰10日，整體單兵步槍彈耗約需3.5億發，要將原5.56公厘子彈全換裝為6.8X51公厘彈藥，整體投資成本高昂，不易於短時間內滿足作戰需求，建議當前仍以5.56公厘子彈為主。

軍備局向立法院提出6.8公厘口徑彈藥補充資料指出，在國際趨勢上，6.8X51公厘彈及步槍，美軍目前尚處測試執行階段，依美國防部2024年1月公布測評年度報告及2025年會計年度預算書表說明，現由第101空降師執行小批量測試中，計畫採購11萬餘枝XM7步槍，並預於2025年第1季完成作戰評量報告，測評結果續納2026年量產決策參考。而美軍現役仍使用5.56公厘口徑的M4A1步槍，搭配M855A1增強型彈藥，精進目標殺傷及貫穿力，可有效提升作戰效益。

軍備局指出，近年換裝新式步槍國家計日本的豐和20式、法國的HK416F、德國G95A1、瑞典AK24及英國L403A1型步槍等，均屬5.56公厘口徑，因此此規格仍為各國主流。

軍備局說，生產製造中心6.8X43公厘步槍研製，預劃於2025年第1季完成樣槍後執行研發測試，彈體較6.8X51公厘彈藥短，火藥量少，預判相對效能較差。而6.8X51公厘彈藥及武器，因屬美政府技術輸出管制項目，我方目前無法獲得相關技術參數與規格資訊，另生產製造設備亦需另行投資建置，考量全新規格造的槍械設計、彈藥發展及產能建立等因素，生製中心目前尚難評估研發所需時程。

軍備局說，6.8公厘彈藥屬特殊規格，北約及各國均未大量採用，缺乏5.56公厘藥所具的作戰共用性，戰時不易獲外援。而考量國防預算裕度及生製中心產能，常、後備部隊實難以同步換裝6.8公厘步槍，平、戰時均使用不同口徑彈藥，且班用機槍仍為5.56公厘彈藥，不利整體作戰運用及後勤支援。

軍備局進一步說，陸軍人員戰鬥全裝含槍已達24公斤，6.8公厘步槍及彈藥重量增加約5公斤，長時間作戰勢將造成更大負荷；另6.8公厘彈藥滿彈匣僅20發，5.56公厘為30發，影響人員彈藥攜行量及戰鬥持續力。

軍備局表示，6.8X51公厘彈藥產製成本較5.56公厘高，換裝時亦須補足全軍基本攜行量、戰備存量及訓練用量，另戰時估算10日彈耗約3.5億發，整體投資成本高昂，不易於短時間內滿足作戰需求。

軍備局表示，T112步槍是依敵情威脅完成作戰測評，關鍵測項均邀集專家學者參與研討，功、性能可滿足作戰需求，解放軍2020年採購93萬套研判為三級的新式防彈背心，T112步槍經測評可貫穿三級抗彈板。

軍備局指出，生製中心將針對「5.56公厘彈藥效能提升」及「6.8公厘口徑武器及彈藥」持續研發，待國內、外技術成熟及產能提升，陸軍續依裝備研發進程完成建案規劃。並將現役步槍同步轉用後備部隊，以強化單兵作戰效能。