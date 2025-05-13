快訊

Xperia 1 VII注入滿滿Sony技術！超神AI錄影、自動取景 隨便拍都是專業相機品質

國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

ETF搶購潮藏配額亂象 銷售員出面檢舉金管會如何收拾？

聽新聞
0:00 / 0:00

金防部太武操演實彈上膛 模擬突發戰況展現灘岸火力

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供

面對嚴峻區域安全情勢，陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行，驗證灘岸聯合火力協調與戰場指管通聯機制。操演過程強調實戰化訓練標準，充分展現前線部隊高強度戰備能力。

金防部指出，本次操演依照防區作戰計畫，整合步兵、戰車、砲兵等多項建制武器，實施聯合灘岸火殲射擊演練，模擬突發戰況應處流程，全面考驗防區部隊的協同作戰能力與緊急應變效率。參演官兵迅速完成彈藥裝填、武器檢整與部署，展現戰鬥技能與高度紀律。

為強化軍民連結，操演現場亦邀請金門金沙、金湖兩鎮鎮長、金門縣警察局長及多位地方仕紳到場觀摩，共同見證金門防區官兵平時訓練成果。金防部強調，透過實彈實作演訓，強化戰備實力，更能提升民眾對國軍守土衛國決心的信賴。

金防部表示，當前國際局勢與敵情發展日趨複雜，唯有持續精進各項戰訓整備、維持高度戒備狀態，方能確保金門防區安全無虞，達成捍衛國家主權與守護民眾家園的根本使命。

陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供
陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行。圖／金防部提供

實彈 金門 金防部

延伸閱讀

神弓操演／陸射劍二飛彈首度公開試射 準確命中目標

首度實彈射擊！海馬士火箭系統兩度訊號異常 順利排除完成任務

金門1國中段考考題見不雅詞句 教育部回應了

影／馬防部建軍60週年 精彩操演結合文化展現軍民情誼

相關新聞

金防部太武操演實彈上膛 模擬突發戰況展現灘岸火力

面對嚴峻區域安全情勢，陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方...

影／陸射劍二飛彈首度公開試射 準確命中目標

國軍年度精準飛彈射擊「神弓操演」上午在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸軍引進陸射劍二後首度公開射擊...

神弓操演／陸射劍二飛彈首度公開試射 準確命中目標

國軍年度精準飛彈射擊「神弓操演」今天上午在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸軍引進陸射劍二後首度公開...

二戰德國反對派為推翻希特勒 曾求助蔣中正向美英傳話

德國總理希特勒發動戰爭後，德國內部醞釀政變不安氣氛，反對派人士透過不同管道向西方傳達訊息，爭取支持，其中一個管道，便是國府軍事委員會委員長蔣中正。德國親華派人士希望蔣中正領導抗日之餘，能夠幫助德國向美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾傳話，讓他們了解德國內部不完全是納粹黨人士，還有反對戰爭的一群人，希望西方國家能夠平等對待德國。這樣一來，他們發動政變才有可能爭取德國人民支持。...

海馬士火箭我首射實彈！為何兩度出包？7月真能成軍？

國軍向美採購的M142海馬士多管火箭系統，昨天在屏東九鵬基地進行接裝後首度實彈射擊，國防部長顧立雄視察演訓成效。過程中兩...

台軍實測美售海馬士 射程可覆蓋福建沿海打擊目標

台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。該系統被烏克蘭在抵禦俄羅斯的侵略戰爭中廣泛使用。路透社指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。