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金防部太武操演實彈上膛 模擬突發戰況展現灘岸火力
面對嚴峻區域安全情勢，陸軍金門防衛指揮部今於后湖、新塘、峰上等地，實施第2季「太武操演」，採「實兵、實彈、實地、實作」方式進行，驗證灘岸聯合火力協調與戰場指管通聯機制。操演過程強調實戰化訓練標準，充分展現前線部隊高強度戰備能力。
金防部指出，本次操演依照防區作戰計畫，整合步兵、戰車、砲兵等多項建制武器，實施聯合灘岸火殲射擊演練，模擬突發戰況應處流程，全面考驗防區部隊的協同作戰能力與緊急應變效率。參演官兵迅速完成彈藥裝填、武器檢整與部署，展現戰鬥技能與高度紀律。
為強化軍民連結，操演現場亦邀請金門金沙、金湖兩鎮鎮長、金門縣警察局長及多位地方仕紳到場觀摩，共同見證金門防區官兵平時訓練成果。金防部強調，透過實彈實作演訓，強化戰備實力，更能提升民眾對國軍守土衛國決心的信賴。
金防部表示，當前國際局勢與敵情發展日趨複雜，唯有持續精進各項戰訓整備、維持高度戒備狀態，方能確保金門防區安全無虞，達成捍衛國家主權與守護民眾家園的根本使命。
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