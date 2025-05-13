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神弓操演／陸射劍二飛彈首度公開試射 準確命中目標

聯合報／ 記者李人岳／屏東即時報導
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影

國軍年度精準飛彈射擊「神弓操演」今天上午在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸軍引進陸射劍二後首度公開射擊。雖然演習過程較計畫延後1小時，不過3枚飛彈都準確命中目標。但是過程中也發生靶機在起飛失事的意外插曲。

國軍年度精準飛彈射擊「神弓操演」，在屏東九鵬基地由八軍團四三砲指部和十軍團五八砲指部進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊。根據想定，首先應由五八砲指部防空營所屬劍二飛彈車對假想的定翼機及無人機進行攔截攻擊，其後由四三砲指部防空營攻擊假想敵人直升機。

不過第一波飛彈架升起待命後又降下，操演時序延後近1個小時，其後陸續發射3枚劍二飛彈擊中由Beechcraft1089靶機拖曳的標靶。四三砲指部副指揮官何相儀上校解釋，操演延後是因中科院原廠技術人員仍對劍二飛彈進行調校及檢查，確認再三後才繼續執行操演。他強調今天的操演都按技令程序施放標靶，接戰流程一切順利。

陸軍配合施放中科院製造的紅火蟻靶機模擬不明機供雷達追瞄、驗證敵我識別能力，不過卻發生靶機起飛時在眾目睽睽下偏航翻覆觸地墜毀的意外，陸軍教準部政戰主任張國書解釋，是靶機在起飛時遇到左側風瞬間過強導致失事，不過不影響操演進行。

另一方面，媒體也目擊操演區後方山區一度冒出陣陣白煙，中科院解釋是火藥正常製程的餘藥銷毀作業。

這是陸軍陸射劍二飛彈第一次在媒體前公開實彈射擊，陸軍引進陸射劍二飛彈取代已服役近40年歷史的榭樹飛彈系統，何相儀說，劍二飛彈的射程可達15公里，並可對定翼機、旋翼機、無人機和巡弋飛彈都可偵蒐攔截。

同時，陸射劍二系統運用相列陣列雷達車對目標進行偵蒐及追蹤，相較於以紅外線追瞄的榭樹飛彈，更能避免射擊期間遭到其他熱源干擾，且射程及防禦半徑、機動力均較現行射擊載台更優，有助提升防空戰力。

陸射劍二飛彈是由中科院研發，全系統由接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車等4大部分組成，具備全天候、全向性高操縱性能及電子反反制能力，可在偵蒐範圍內執行360度搜索、追蹤和監控，並將雷情即時傳送至指揮管制中心，供指揮官判斷並對火力單元下達作戰命令。

國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影

國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影

國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。不過過程中也發生靶機在起飛失事的意外插曲。記者陳正興／攝影
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。不過過程中也發生靶機在起飛失事的意外插曲。記者陳正興／攝影

國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影

國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影
國軍「神弓操演」在屏東九鵬基地進行「陸射劍二飛彈系統」實彈射擊，這也是陸射劍二飛彈後首度公開射擊。３枚飛彈軍命中目標。記者陳正興／攝影

中科院 巡弋飛彈 陸軍

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