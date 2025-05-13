中共39機艦船擾台 發射運載火箭對台無危害
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機31架次，其中30架次逾越中線，及共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動；中共今天凌晨2時9分發射運載火箭飛經台灣中部，對台無危害。
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，12日上午6時至13日上午6時，偵獲共機31架次，其中30架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，12日上午6時至晚間9時35分，在台灣海峽及北部空域偵獲中共主、輔戰機及無人機25架次，其中24架次逾越中線；下午1時35分至晚間7時35分，在西南空域偵獲中共主戰機6架次。
此外，國防部發布新聞稿指出，中共今天凌晨2時9分於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。
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