中共39機艦船擾台 發射運載火箭對台無危害

德國總理希特勒發動戰爭後，德國內部醞釀政變不安氣氛，反對派人士透過不同管道向西方傳達訊息，爭取支持，其中一個管道，便是國府軍事委員會委員長蔣中正。德國親華派人士希望蔣中正領導抗日之餘，能夠幫助德國向美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾傳話，讓他們了解德國內部不完全是納粹黨人士，還有反對戰爭的一群人，希望西方國家能夠平等對待德國。這樣一來，他們發動政變才有可能爭取德國人民支持。...

2025-05-13 07:30