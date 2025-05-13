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海馬士火箭我首射實彈！為何兩度出包？7月真能成軍？
國軍向美採購的M142海馬士多管火箭系統，昨天在屏東九鵬基地進行接裝後首度實彈射擊，國防部長顧立雄視察演訓成效。過程中兩度發生訊號異常，導致射擊暫停，美方原廠人員在場協助技術支援。
國軍採購廿九套M142「遠程精準火力打擊系統」（HIMARS），首批十一套於去年九月由中部十軍團五八砲指部接收並展開換裝訓練，昨天首次實彈射擊驗證，十一輛火箭車全數上場，總共射擊卅三枚減程練習火箭。
射擊全程分為四波次，每輛火箭車各發射三枚火箭，每波第一、二輪由每一車依序射擊單發、第三輪則進行齊射。但第一波齊射時僅一輛火箭車完成發射，第二波也發生狀況，隨後才在後續波次補射，總計仍依進度完成射擊卅三發火箭。
五八砲指部副指揮官何至中上校解釋，兩波射擊時因發生訊號異常，由美方原廠人員協助進行故障排除，這也屬於接裝訓練過程中故障排除的一環。據了解，海馬士火箭連最快七月成軍。
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