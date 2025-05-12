台軍實測美售海馬士 射程可覆蓋福建沿海打擊目標
（德國之聲中文網）台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。該系統被烏克蘭在抵禦俄羅斯的侵略戰爭中廣泛使用。路透社指出，如果中國大陸武統台灣，該系統可能被部署用於打擊中國大陸的目標。
儘管美台之間沒有正式的外交關係，但美國是台灣最重要的武器供應國。隨著北京方面試圖強化其對台灣的主權主張，台灣面臨著來自中國日益加劇的軍事壓力，其中就包括數輪軍事演習。
據路透社報導，台灣已購買了29套由洛克希德·馬丁公司生產的高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士），首批11套於去年交付，其餘預計將在明年到貨。
該系統射程約為300公里。一旦發生台海衝突，台灣軍方可以打擊海峽對岸的中國福建沿海目標。
由美國訓練的台灣軍人在屏東九鵬基地進行了火箭發射。
台灣國防部長顧立雄今天也在現場全程觀看了發射過程。
台灣軍方人員表示，洛克希德·馬丁公司也派出技術人員在現場協助解決狀況。
一名軍官對路透社表示：「我相信這次火箭試射展現了我們軍方保衛國家安全、守護美麗家園的決心。」
此次試射發生的前一天，台灣稱發現中國軍隊在台灣島附近再次進行「聯合戰備警巡」，參與的包括戰機和軍艦。
台灣民選政府拒絕接受中國的主權主張，稱只有台灣人民才有權決定自己的未來。
（路透社）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言