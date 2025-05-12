台軍實測美售海馬士 射程可覆蓋福建沿海打擊目標

（德國之聲中文網）台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。該系統被烏克蘭在抵禦俄羅斯的侵略戰爭中廣泛使用。路透社指出，如果中國大陸武統台灣，該系統可能被部署用於打擊中國大陸的目標。

儘管美台之間沒有正式的外交關係，但美國是台灣最重要的武器供應國。隨著北京方面試圖強化其對台灣的主權主張，台灣面臨著來自中國日益加劇的軍事壓力，其中就包括數輪軍事演習。

據路透社報導，台灣已購買了29套由洛克希德·馬丁公司生產的高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士），首批11套於去年交付，其餘預計將在明年到貨。

該系統射程約為300公里。一旦發生台海衝突，台灣軍方可以打擊海峽對岸的中國福建沿海目標。

由美國訓練的台灣軍人在屏東九鵬基地進行了火箭發射。

台灣國防部長顧立雄今天也在現場全程觀看了發射過程。

台灣軍方人員表示，洛克希德·馬丁公司也派出技術人員在現場協助解決狀況。

一名軍官對路透社表示：「我相信這次火箭試射展現了我們軍方保衛國家安全、守護美麗家園的決心。」

此次試射發生的前一天，台灣稱發現中國軍隊在台灣島附近再次進行「聯合戰備警巡」，參與的包括戰機和軍艦。

台灣民選政府拒絕接受中國的主權主張，稱只有台灣人民才有權決定自己的未來。

（路透社）

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