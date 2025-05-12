快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

台軍實測美售海馬士 射程可覆蓋福建沿海打擊目標

德國之聲／ 德國之聲
台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。 法新社
台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。 法新社

（德國之聲中文網）台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。該系統被烏克蘭在抵禦俄羅斯的侵略戰爭中廣泛使用。路透社指出，如果中國大陸武統台灣，該系統可能被部署用於打擊中國大陸的目標。

儘管美台之間沒有正式的外交關係，但美國是台灣最重要的武器供應國。隨著北京方面試圖強化其對台灣的主權主張，台灣面臨著來自中國日益加劇的軍事壓力，其中就包括數輪軍事演習。

據路透社報導，台灣已購買了29套由洛克希德·馬丁公司生產的高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士），首批11套於去年交付，其餘預計將在明年到貨。

該系統射程約為300公里。一旦發生台海衝突，台灣軍方可以打擊海峽對岸的中國福建沿海目標。

由美國訓練的台灣軍人在屏東九鵬基地進行了火箭發射。

台灣國防部長顧立雄今天也在現場全程觀看了發射過程。

台灣軍方人員表示，洛克希德·馬丁公司也派出技術人員在現場協助解決狀況。

一名軍官對路透社表示：「我相信這次火箭試射展現了我們軍方保衛國家安全、守護美麗家園的決心。」

此次試射發生的前一天，台灣稱發現中國軍隊在台灣島附近再次進行「聯合戰備警巡」，參與的包括戰機和軍艦。

台灣民選政府拒絕接受中國的主權主張，稱只有台灣人民才有權決定自己的未來。

（路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

國防部 海馬士 火箭

延伸閱讀

福建泉郡富美宮來嘉義東石先天宮會香 廟方：只有神尊來自對岸

福建泉郡富美宮來嘉義會香鄉長受邀掌轎 鄉長：禮貌性出席宗教交流

怕遭查水表？ 福建泉郡富美宮參訪拱天宮二媽遊庄喊卡

相關新聞

首度實彈射擊！海馬士火箭系統兩度訊號異常 順利排除完成任務

國軍向美採購的M142海馬士多管火箭系統，今天在屏東九鵬基地進行接裝後的首次實彈射擊驗證，國防部長顧立雄親赴當地視察演訓...

台軍實測美售海馬士 射程可覆蓋福建沿海打擊目標

台灣今天（5月12日）首度試射了從美國採購的海馬士多管火箭系統。該系統被烏克蘭在抵禦俄羅斯的侵略戰爭中廣泛使用。路透社指出...

海馬士首亮相！軍方：實彈射擊後 需回駐地完成戰訓才會成軍

國軍對美採購首批11套海馬士多管火箭系統，今天下午在屏東進行實彈射擊。58砲指部副指揮官何至中上校指出，火箭連均依照美方...

首批去年已抵台！國防部：第2批42輛M1A2T戰車 6月底前交運

繼首批38輛M1A2T戰車於去年12月交運，國防部證實，第2批42輛將於今年第2季前完成產製與交運，最後1批28輛於明年...

藍白擬刪1500億國土韌性預算 綠盼懸崖勒馬勿激怒民意

民進黨將國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪中至今定為「藍白親中毀台周年」，正值立法院審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安...

共軍本月首度聯合戰備警巡 16架飛機越中線

國防部昨（11日）晚表示，偵獲共軍機艦自1800時起，再度發動聯合戰備警巡，機種包括殲16、空警500、無人機等，這是本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。