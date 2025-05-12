海馬士首亮相！軍方：實彈射擊後 需回駐地完成戰訓才會成軍

國軍對美採購首批11套海馬士多管火箭系統，今天下午在屏東進行實彈射擊。58砲指部副指揮官何至中上校指出，火箭連均依照美方準則、技令和射擊程序完成射擊，接裝部隊完成射擊訓練後，還需回到駐地進行戰備任務訓練，待相關訓練都完成後，才會正式成軍，

國軍今天在屏東九鵬基地進行「民國114年精準飛彈射擊」，去年10月底運抵台灣的11套海馬士多管火箭系統（HIMARS），下午首度在民眾面前亮相，實施全連11輛發射車實彈射擊以驗證接裝訓練成果。

下午的實彈射擊分為4波次，第1與2波次射擊時曾出現訊號異常情況。對此，58砲指部副指揮官何至中受訪時表示，今天海馬士多管火箭系統是首次在民眾面前亮相，有兩波射擊過程發生訊號異常狀況，但隨即在美方技術人員協助下完成排除。

何至中強調，這也屬於接裝訓練過程中故障排除一環，以利戰時能發揮實戰戰力。海馬士多管火箭連歷經赴美受訓、接裝訓練，全都依照美方準則、技令和射擊程序，完成所有射擊步驟。

至於海馬士如何與雷霆2000等國軍現有武器進行戰術整合，何至中指出，海馬士多管火箭與雷霆2000等兩種武器，都是國軍砲兵最主要的火力骨幹，兩者的性能與射程都有不同，國軍依照這兩種武器有做不同的火力支援體系安排，以利滿足全縱深的防衛作戰能力。

對於外傳海馬士多管火箭系統將於今年底前、甚至是7月底前成軍，何至中表示，此次完成射擊訓練後，接裝部隊還需回到駐地進行戰備任務訓練，待相關訓練都完成後，才會正式成軍，目前相關進度都依管制節點進行中。

軍事專家、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，海馬士多管火箭系統在俄烏戰爭一戰成名，其採GPS導引的攻擊火力威猛、精準性高，整體性能優於國造雷霆2000系統；他認為，中科院等有關單位可嘗試將其火箭彈和雷霆2000的彈藥進行整合，促進雙邊系統情資互通，甚至洽談授權生產。

至於海馬士多管火箭系統對台海防衛作戰的價值，國防院戰略研究所所長蘇紫雲此前受訪指出，台灣採購的陸軍戰術區域飛彈型號為MGM-140，射程達300公里以上，使台灣具備源頭反制的能力。

國防部在112年國防報告書提及，接收首批11套海馬士多管火箭系統後，將優先部署台灣西部，並依據獲得期程，在北、中、南及澎湖作戰區分別各新增部署一個「多管火箭飛彈連」。