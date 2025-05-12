首批去年已抵台！國防部：第2批42輛M1A2T戰車 6月底前交運
繼首批38輛M1A2T戰車於去年12月交運，國防部證實，第2批42輛將於今年第2季前完成產製與交運，最後1批28輛於明年第1季完成。
根據國防部送抵立法院的解凍報告，陸軍自108年至116年編列新台幣405億2415萬9000元，向美籌購M1A2T戰車108輛及附屬裝備，依發價書規劃於113年至115年分批次交運，首批38輛已於113年12月16日抵台。
國防部指出，後續2批依期程規劃於今年第2季交運42輛、115年第1季交運28輛，全案裝備產製及交運均依計畫節點執行，進度正常。
國防部說明，為使後續批次裝備交運順利，專案駐美聯絡官持續每2個月至美軍兵工廠實施稽核查驗，管控產製進度，確實管制美方於今年第2季、明年第1季完成戰車產製與運交。
國軍已正式啟動M1A2T戰車換裝訓練，預計下半年進行戰備，換裝訓練的尾聲會有相關鑑測，鑑測完回到駐地結合作戰計畫進行訓練，並進行測考後，接續才會成軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言