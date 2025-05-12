首度實彈射擊！海馬士火箭系統兩度訊號異常 順利排除完成任務

國軍向美採購的M142海馬士多管火箭系統，今天在屏東九鵬基地進行接裝後的首次實彈射擊驗證，國防部長顧立雄親赴當地視察演訓成效。不過火箭射擊過程中，兩度發生訊號異常導致射擊暫停，美方原廠人員則全程在場協助技術支援。

國軍向美國採購29套M142「遠程精準火力打擊系統」，首批11套於去年9月由中部十軍團58砲指部接收並展開換裝訓練，今天首次在屏東九鵬基地進行實彈射擊驗證，11輛火箭車全數上場，總共射擊33枚減程練習火箭。

射擊全程分為4波次，每輛火箭車各發射3枚火箭，每波第1、2輪由每一車依序射擊單發火箭、第3輪則進行齊射。不過第一波齊射時一度射擊暫停，隨後僅1輛火箭車完成發射，第二波也發生類似狀況，隨後才在後續波次補射，總計仍依進度完成射擊33發火箭。

58砲指部副指揮官何至中上校解釋，兩波射擊時因發生訊號異常，由美方原廠人員協助進行故障排除，這也屬於接裝訓練過程中故障排除的一環，以利戰時能發揮實戰戰力。何至中強調，海馬士火箭連歷經接裝訓練、赴美受訓，都依照美方準則、技令和射擊程序完成所有射擊步驟。

何至中表示，海馬士和現役的國造雷霆2000多管火箭都是炮兵火力骨幹，兩者射程、性能各不同，軍方會依照各自特性做不同火力支援體系安排，形成高低搭配，以滿足全縱深的防衛作戰能力。

據了解，海馬士火箭連預計最快7月可以成軍，不過何至中指出，海馬士火箭連完成實彈驗證後，仍將回到駐地進行戰備任務訓練，相關期程都會依節點管制。

國防部長顧立雄今天下午也親自前往九鵬基地視察全程操演，並在操演結束後赴陣地慰勉參加操演的火箭連官兵。

海馬士多管火箭系統為我國採購的「遠程精準火力打擊系統」，全部採購29套、84枚MGM-140 ATACMS陸軍戰術飛彈、54枚低成本減程練習火箭（LCRRPR）、864枚「精準火箭」。其中火力最強大，射程可達300公里的區域戰術飛彈可涵蓋中共解放軍沿海戰略設施，具備精準的地對地飛彈打擊能力。另我國採購的GPS導引M30/M31火箭彈射程約70公里，每輛發射車一次可搭載6枚。