隼二反裝甲火箭彈 中科院年底完成研發執行量產

為應對不對稱作戰需求，中科院自主研發「隼二反裝甲火箭彈」，將穿甲能力提升至50公分（RHA）以上，預計民國114年底完成研發任務，並配合國軍急需執行量產。

中科院表示，近年面對中共新一代武器系統及不對稱作戰需求，原紅隼火箭彈已無法全面滿足作戰任務，因此開啟研發「隼二」反裝甲火箭彈，除穿甲能力已提升至50公分（RHA）以上外，並將「室內射擊（CS）」、「預測瞄準線（PLOS）」及「減重」等關鍵設計納為「隼二」的研發標的。

中科院說明，紅隼二型發射器重量已從7.6公斤優化減重至4公斤以下，並已完成筒彈結合耐受度測試，符合規範；另「預測瞄準線」部分，中科院使用前置刻劃進行敵目標速度預測，目前已完成機械式PLOS刻劃驗證，並同步與業界共同合作開發，將機械式提升為電子式，以達成單兵對移動目標精準鎖定射擊功能。

至於國軍城鎮戰所需的「室內射擊」，中科院指出，已完成規劃設計，於原發射器後方加裝衝擊抑制機構模組，降低筒後火焰、衝擊溫度、壓力，目前依美軍技令進行測試中。

中科院強調，「隼二」反裝甲火箭彈由中科院採自主研發，依規劃排程可於114年底完成研發任務，並配合國軍急需執行量產。

針對近期媒體報導，紅隼火箭彈穿甲能力與性價比不足等疑慮，中科院說明，已驗證紅隼火箭彈穿甲深度可達33公分（RHA），具有測試報告、相片及全程錄影可資佐證。

中科院表示，陸軍112年曾洽美方詢問新型66公厘火箭彈（M72A8式），其穿甲深度僅30公分（RHA），與紅隼火箭彈相當，惟單價達新台幣34萬餘元，售價遠高於紅隼火箭彈（約3.5倍），相較之下，紅隼火箭彈穿甲性能與價格仍具有競爭優勢。

中科院說明，紅隼火箭彈自104年起製繳陸軍、海軍陸戰隊及憲兵指揮部等單位，迄今服役近10年，截至目前已射擊1000多枚火箭彈，均可精準命中目標，可靠度達99.8%，逐步取代已服役逾40年的「66公厘火箭彈」，期建立單兵反裝甲火箭彈的自主能量。