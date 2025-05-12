藍白擬刪1500億國土韌性預算　綠盼懸崖勒馬勿激怒民意

民進黨將國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪中至今定為「藍白親中毀台周年」，正值立法院審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」之際，藍白兩黨有意刪除「強化國土安全韌性」1500億元預算，民進黨今呼籲藍白懸崖勒馬，否則將激起人民更大怒火。

民進黨發言人吳崢、韓瑩上午舉行「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」 記者會，盤點過去一年來藍白兩黨於立院進行的親中毀台法案，如何危害國安、阻擋國防，並呼籲藍白切莫刪除強化國土安全韌性1500億元預算。

韓瑩指出，藍白兩黨號稱要推動民生法案，實際上自從傅崐萁去年4月26日率團訪中後，從去年的國會擴權改革法案開始，藍白在國會強推一系列毀憲亂政的惡法已長達一整年時間，更是阻擋強化國安相關法案377次。

韓瑩細數，國民黨除阻擋國安法案外，更強推親中毀台法案，包括傅崐萁呼籲廢除反滲透法，幫助中共協力者脫罪，同時試圖刪除吳斯懷條款，方便退將赴中配合統戰，並企圖修法將中配取得身分證年限從六年減至四年，協助中國洗人口。

她也提到，今年度國防預算被刪除84億元，為全部會之最，藍白所作所為向國際社會釋放錯誤訊息，引起各國質疑，台灣是否有防衛自身的決心；正值台美貿易關稅談判之際，藍強推離島自貿示範區，破壞台灣努力建立的MIT產地防線，無疑削弱台灣在國際貿易上的談判處境。

吳崢續指，過去一年來，台灣在國防、國家安全所遭受壓力持續升高，中國軍演、破壞海底纜線、共諜及商業間諜滲透等，因此政府在4100億元強化安全韌性特別預算中，特別編列國土安全預算1500億元，加強台灣因應境外敵對勢力侵擾的能力。

「現金無法用來保衛台灣安全。」吳崢指出，藍白立院黨團版本卻直接將1500億元的強化國土安全韌性預算完全刪除，逕自將預算編列普發現金，無視中共以灰色地帶策略的軍民漁船侵擾我國海域，不願提供給我國海巡、海軍弟兄新式裝備因應，也無視共機頻繁擾台、侵犯領空，卻不願提供充足的資源戍守疆域。

吳錚指出，遺憾地，藍白立委繼年初審查年度預算大幅刪凍國防預算後，現在又在自家版本中將特別預算中強化國土安全韌性預算完全刪除，不禁令人質問「藍白又砍國防預算」？難道藍白立委還要加深國際對台灣的不信任？呼籲藍白切莫刪除此項預算，否則將激起人民更大怒火。