共軍本月首度聯合戰備警巡 16架飛機越中線
國防部昨（11日）晚表示，偵獲共軍機艦自1800時起，再度發動聯合戰備警巡，機種包括殲16、空警500、無人機等，這是本月的第一次。國防部今天上午發布新聞稿，指出自昨天上午6時至今天上午6時，共偵獲共機36架次，其中17架次逾越中線，台灣周邊海域則有共艦8艘、公務船2艘持續活動。國防部也預告，明天中共將由西昌衛星中心發射運載火箭，軌跡將經過台灣防空識別區（ADIZ）。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，11日下午2時50分時至晚間7時40分時，在北部空域偵獲中共輔戰機2架次；午間12時45分至晚間7時50分時，在台灣海峽區域偵獲中共主、輔戰機及無人機30架次，其中13架次逾越中線；下午3時45分至4時25分時，在西南空域偵獲中共主戰機4架次。
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