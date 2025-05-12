共軍本月首度聯合戰備警巡 16架飛機越中線

台美軍購及商購案清單中包含的大量非硬體項目費用，無法計入台美貿易額，等於國防預算對於平衡台美貿易幫不上忙。可見的未來，台美軍事合作頻繁，軍購內容中包人員技術服務與勞務年年升高。 國防部卻說，貿易額列計並非國防部主管，沒有評論。

2025-05-12 07:30