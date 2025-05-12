觀察站／印巴空戰後 隱憂變明患 國軍應面對現實

印度空軍剛服役不久的法製飆風戰機，遭到中共製預警機、戰鬥機、飛彈構成擊殺鏈的毒手。消息震撼各國，大陸網民興奮不已，國軍難免倍感壓力。但正如孫子兵法所云「戰勝不復」，沒有任何一場勝績可以完全複製。能夠汲取較多教訓的一方，才可能成為下一場戰爭的歡呼者。

此次巴基斯坦利用大陸製裝備的演出，顯示解放軍在協同作戰的軟硬體，都已有相當建樹。如果台海發生衝突，我方面對敵機不僅是殲十，還有載彈量更大的殲十六，或具備匿蹤能力的殲廿；霹靂十五飛彈的中共自用版，射程也比外銷版更遠。國軍原就面對困境，如今更讓隱憂變成明患。

對巴基斯坦軍方與中共，擊落飆風無疑是足以大大誇耀的成就。然而，現代戰爭向來高度與宣傳相結合，印巴雙方早就深得三昧，彼此公布的戰報，內容往往天差地遠。

外界恐僅能接觸到非常片面資訊，除了冰山一角，更包括資訊釋出方「加料」，意圖認知作戰。因此，看到巴方宣稱「大捷」，就認為其「師父」解放軍已天下無敵，攻台擊美易如反掌，其實大可不必。

若能就事論事，不以意識形態凌駕客觀評估，避免過度悲觀或盲目樂觀，藉機面對現實，戒絕將腦袋埋在沙中的因循習氣，徹底盤點自身實力，對「罩門」痛下改善，就是國軍最好的教訓與警惕。