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台灣爭取爭取先進預警機 要看川普態度

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

我方爭取更先進的Ｅ─２Ｄ預警機，據媒體報導，被美方以不符「不對稱建軍」理由拒絕。（取材自美國海軍檔案照）
我方爭取更先進的Ｅ─２Ｄ預警機，據媒體報導，被美方以不符「不對稱建軍」理由拒絕。（取材自美國海軍檔案照）
我方爭取更先進的Ｅ─２Ｄ預警機，據媒體報導，被美方以不符「不對稱建軍」理由拒絕。知情人士表示，華府方面確實存在阻力，但最後還是美國總統川普本人說了算，我方若要遊說，仍須由此方面入手。

我方現有六架Ｅ─２C的最後一代「鷹眼二○○○」（HＥ２K），國軍習稱其為Ｅ─２Ｋ。目前服役於屏東基地的空軍廿電戰大隊第二中隊。

Ｅ─２Ｄ「先進鷹眼」以相位陣列雷達代替機械式雷達，搜索半徑擴至五百五十公里以上，而且精確度大增，對匿蹤外型戰機有較佳偵測效果。由於Ｅ─２Ｄ改良幅度很大，無法以Ｅ─２C機身升級。目前美軍第一線單位均已換裝Ｅ─２Ｄ，剩餘的Ｅ─２C將於今年內全部退役，相關後勤供應將於二○二七年後停止，屆時我方很難維持戰力。

早在二○二○年，國防部就核定新式預警機納入建軍規畫。但因預算排擠，加上拜登政府要求台灣須以「不對稱」選項建軍。因此如Ｅ─２Ｄ與MH-60R反潛直升機等，都遭美方拒絕。如今川普捲土重來，但國安會亞洲資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）等官員，仍抱持類似想法。

我空軍官員表示，爭取Ｅ─２Ｄ作業仍持續努力中。產業界人士則認為，美方的反對意見並非最後定論，畢竟現在是川普說了算，關鍵是我方有無足夠決心去爭取，以及如何去溝通遊說。

川普 拜登 空軍 預警機

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