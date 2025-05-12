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印巴空戰創「擊殺鏈」實戰奏效紀錄 國軍反制無優勢

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
印巴空戰凸顯出「預警機及資料鏈」的搭配組合對現代化空戰的重要性，E-2D空中預警機是空軍期待採購的裝備之一。圖／美國海軍檔案照片
印巴空戰凸顯出「預警機及資料鏈」的搭配組合對現代化空戰的重要性，E-2D空中預警機是空軍期待採購的裝備之一。圖／美國海軍檔案照片

印巴衝突中，巴基斯坦宣稱以中共製殲十Ｃ戰機，發射霹靂十五長程飛彈，擊落印度飆風（Rafale）戰機。專家警告，我國軍在此方面相對落後，尤其現役預警機即將屆齡除役，美方遲遲不願出售新一代E─２D，恐導致台海上空戰力失衡。

印度於七日大舉空襲巴基斯坦境內恐怖分子據點，卻損失包括最新銳法製飆風在內多架戰機。巴方宣稱係以中共製殲十Ｃ戰機，發射霹靂十五長程飛彈，由預警機提供中途導引，在印方空域內將敵機擊落，創下「擊殺鏈」在實戰奏效的紀錄。

殲十外型酷似一九九○年代以色列研發的雄獅（Lavi）戰機，二○○三年起進入中共空軍服役，角色定位接近F─16。殲十Ｃ是最新改良型，改用相位陣列雷達，與類似F─35的低雷達回波進氣道。巴基斯坦是殲十目前唯一海外用戶，由於美方限制巴國F─16投入對印度攻擊，因此成為此波空戰主角。

巴國空軍除殲十，也擁有四架大陸製ZDK-03預警機。巴國將預警機或「紅旗九」防空飛彈雷達偵蒐到的目標資訊傳給殲十，讓其在不開啟本身雷達之下，發射霹靂十五飛彈，直到接近目標，才打開飛彈上雷達鎖定敵機。即使飆風戰機內建新式電戰系統，也來不及反應。

網站「軍情與航空」主編施孝瑋指出，美國海軍早在一九九六年就驗證過，「Ａ射Ｂ導」的協同接戰，如今隨著軟硬體進步，戰術已然成型。要想反制對方的擊殺鏈，關鍵是能快速電子反制，以及比對方看得更遠、打得更遠。然而，在這些方面，目前國軍都不占優勢，尤其現役主力戰機中，幻象與F─16都有內建或外掛的電子反制戰力，經國號幾乎付之闕如。

國防安全研究院副研究員舒孝煌說，中共強調建立「體系化作戰」能力，這次巴國表現將其展現無遺。印度建軍常遭質疑好高騖遠，只顧買先進戰機，忽略強化指管與自衛電戰能力，其攻擊計畫似乎未思考，壓制或干擾巴方空防系統，導致弱點被打擊；但印度身為攻擊方，戰損在預期中，其目標可能也已打擊到。

舒孝煌指出，國軍近年在指管系統和數據通訊鏈的建立，遇到國產和美製系統的兩難，可能要引進E─２D預警機，將通訊鏈路與F─16整合，加上艦艇及地面的防空系統，才可能具備同等能力。如果E─２D引進不如預期，或許該評估可否使用歐式系統。

戰機 空軍 經國號 預警機 飛彈

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