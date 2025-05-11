快訊

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

鬥志到第3天就消失殆盡 她實測日行一萬步一個月發現意外結果

對美軍購特別預算上看5000億？政院：未收到提報

中央社／ 台北11日電

媒體報導，為達國防預算占GDP3%目標，國防部已向行政院提出規劃，軍購案特別預算可能上看新台幣5000億元，並採5年期程編列，實際額度視與美方洽談結果調整。政院人士今天說，目前行政院尚未收到相關提報。

總統賴清德今年2月召開國安高層會議後指出，將優先推動特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上目標。

自由時報報導，行政院先前提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1500億元將用於強化國土安全韌性。有政府高層人士指出，計畫向美採購多項重大軍購案，會另外單獨編列特別預算，與國土安全韌性特別預算的項目及用途不相同。

報導指出，為達國防預算占GDP3%承諾，國防部已向行政院提出規劃，總額度可能上看台幣3000億元至5000億元，並採5年期程編列，實際額度視與美方洽談結果調整，將在立院下會期前送交審議。

針對外界所稱重大軍購特別預算，政院人士今天指出，任何有助提升台灣國防戰力部署，都有助於加強防衛量能，但目前行政院尚未收到相關提報。

政院人士說，有關「強化國土防衛能量」的1500億元規劃，是強化國家防衛能量的重要預算，其中包括提升國軍基礎建設、新建不同任務所需無人載具加強立體巡偵能量、籌劃新建巡防艦艇提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下的出勤效能。

政院人士指出，除了抵禦物理上的侵擾外，資通作業環境及設備提升也是強化安全韌性一環，因此特別條例也規劃強化台灣的資通安全韌性，藉此提升資安防護能量。

政院人士表示，強化安全韌性特別條例中有關防衛國土韌性的規劃，將從硬體設備到軟體資源進行整體籌備，為台灣提供全方位防衛量能。

國防預算 能量 行政院

延伸閱讀

悄改族群分類96%是「其餘人口」？政院：促進族群平權

今年起5節日全民放假 消防節呢？消防署：依政院指示辦理

不是鄭麗君 政院派龔明鑫率團參與SelectUSA

【即時短評】4100億因應關稅特別預算大灌水 在野應嚴審

相關新聞

二戰前蔣中正致函希特勒促中德合作 葉公超：無可訾議

大陸學者研究戰時中德外交檔案，找到蔣中正1936年9月7日寫給希特勒的信函，巧合的是，二戰美軍軍官貝慈也向當局查證蔣中正寫給納粹德國總理希特勒的信函，證明蔣希兩人的確曾在有段時間關係友好。 蔣中正與德國及希特勒的外交關係，在不同的時間點，總是會產生不同的解讀，就是不願與遺臭萬年的希特勒沾上邊。...

影／馬防部建軍60週年 精彩操演結合文化展現軍民情誼

為慶祝馬防部建軍60週年，馬祖防衛指揮部今天上午在南竿白馬王公園舉辦一系列慶祝活動，結合戰技操演與文化展演，展現國軍硬實...

馬防部60週年慶 戰技隊碎大石、原民戰舞獲喝采

馬祖防衛指揮部慶祝60週年隊慶，今天舉辦「馬防部與地方民俗社團表演」，「雲台戰技隊」空手碎大石贏得滿堂彩，蛙人操演展現精...

國防部大直博愛營區啟用十年 內部大漏水待搶修

國防部位於大直要塞內的博愛營區是國軍最高司單位，營區歷經10餘年使用，外表光鮮的建築，現在傳出有50餘處滲漏水需要補漏，地下油槽也滲水、積水，被立委質疑恐影響軍文人員健康。

傳對美軍購另編5000億元特別預算 軍方：尚未定案

行政院編列4100億元「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，媒體報導，除了1500億元安全韌性預算外，國防部另將提...

取代AT-3更進一步 勇鷹機首批戰鬥組學員頒授單飛臂章

空軍飛行訓練指揮部昨日舉行112-乙班單飛臂章暨證書頒授典禮，由於這一班學員為首批試驗由T-34C初級教練機直接換裝AJ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。