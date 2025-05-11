對美軍購特別預算上看5000億？政院：未收到提報

媒體報導，為達國防預算占GDP3%目標，國防部已向行政院提出規劃，軍購案特別預算可能上看新台幣5000億元，並採5年期程編列，實際額度視與美方洽談結果調整。政院人士今天說，目前行政院尚未收到相關提報。

總統賴清德今年2月召開國安高層會議後指出，將優先推動特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上目標。

自由時報報導，行政院先前提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中1500億元將用於強化國土安全韌性。有政府高層人士指出，計畫向美採購多項重大軍購案，會另外單獨編列特別預算，與國土安全韌性特別預算的項目及用途不相同。

報導指出，為達國防預算占GDP3%承諾，國防部已向行政院提出規劃，總額度可能上看台幣3000億元至5000億元，並採5年期程編列，實際額度視與美方洽談結果調整，將在立院下會期前送交審議。

針對外界所稱重大軍購特別預算，政院人士今天指出，任何有助提升台灣國防戰力部署，都有助於加強防衛量能，但目前行政院尚未收到相關提報。

政院人士說，有關「強化國土防衛能量」的1500億元規劃，是強化國家防衛能量的重要預算，其中包括提升國軍基礎建設、新建不同任務所需無人載具加強立體巡偵能量、籌劃新建巡防艦艇提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下的出勤效能。

政院人士指出，除了抵禦物理上的侵擾外，資通作業環境及設備提升也是強化安全韌性一環，因此特別條例也規劃強化台灣的資通安全韌性，藉此提升資安防護能量。

政院人士表示，強化安全韌性特別條例中有關防衛國土韌性的規劃，將從硬體設備到軟體資源進行整體籌備，為台灣提供全方位防衛量能。