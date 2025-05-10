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影／馬防部建軍60週年 精彩操演結合文化展現軍民情誼

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
為慶祝馬防部建軍60週年，馬祖防衛指揮部今天舉辦結合戰技操演與文化展演，展現國軍硬實力與文化底蘊，吸引大批民眾熱情參與，場面熱鬧。圖／縣府提供
為慶祝馬防部建軍60週年，馬祖防衛指揮部今天舉辦結合戰技操演與文化展演，展現國軍硬實力與文化底蘊，吸引大批民眾熱情參與，場面熱鬧。圖／縣府提供

為慶祝馬防部建軍60週年，馬祖防衛指揮部今天上午在南竿白馬王公園舉辦一系列慶祝活動，結合戰技操演與文化展演，展現國軍硬實力與文化底蘊，吸引大批民眾熱情參與，場面熱鬧。

活動由雲臺舞龍舞獅隊揭開序幕，象徵吉祥與騰飛的祝福，為活動注入喜氣，隨後雲臺戰技隊帶來震撼操演，從少對多實戰模擬到劈磚展示，展現官兵紮實訓練成果與堅強戰力，體現馬防部「精銳勁旅」的實力。

仁愛國小大鼓隊緊接登場，磅礡鼓聲展現在地學子對國軍的支持，隨後兩棲連「海龍勇士」以精準協調的蛙人操，展現團隊默契與堅韌精神，象徵同舟共濟、不畏艱難的作戰意志。

文化展演部分，東方舞集小朋友舞團帶來青春洋溢的熱力舞蹈；原住民族「馬傳舞團」以融合戰舞的演出，傳遞部落團結與勇氣。表演高潮時，官兵與長官一同加入原民合舞，現場掌聲雷動，互動熱烈。活動也設有有獎徵答，增添趣味與交流。

除了動態表演，馬防部也推出靜態藝術展，邀請書畫名家陳合成、沈榮槐、林錦濤與呂玉亭於南竿樂活體育館展出精緻作品，並現場揮毫，為紀念活動增添文化氣息；四位老師更共同創作「保國衛民」主題合畫，描繪第76據點官兵堅守前線的精神意象，並捐贈給馬防部，象徵對國軍守土精神的敬意與支持。

連江縣縣長王忠銘與副縣長陳冠人也親臨現場欣賞書畫，並向四位藝術家表達誠摯感謝之意，四位老師亦各自捐贈一幅以北疆意象創作的作品，由馬防部收藏並日後裝裱展示，作為永久紀念，活動最後，馬防部代表向四位老師頒發感謝狀，感謝他們用藝術為部隊注入溫度，也為此次紀念活動留下珍貴文化記錄。

下午這批作品移展至馬祖民俗文物館，與「馬祖映憶」照片展同步展出。馬防部表示，過去大眾對馬防部的印象多集中於戰技與訓練，此次透過靜態藝術展演，不僅展現國軍多元面貌，也讓官兵與民眾有機會接觸書畫藝術，增添文化涵養與心靈療癒的空間。

馬防部推出靜態藝術展，邀請書畫名家陳合成、沈榮槐、林錦濤與呂玉亭於南竿樂活體育館展出精緻作品，並現場揮毫，為紀念活動增添文化氣息。圖／縣府提供
馬防部推出靜態藝術展，邀請書畫名家陳合成、沈榮槐、林錦濤與呂玉亭於南竿樂活體育館展出精緻作品，並現場揮毫，為紀念活動增添文化氣息。圖／縣府提供
連江縣縣長王忠銘（右二）與副縣長陳冠人（右一）今天也到場欣賞書畫，藝術家捐贈一幅以北疆意象創作的作品，由馬防部收藏並日後裝裱展示，作為永久紀念。圖／縣府提供
連江縣縣長王忠銘（右二）與副縣長陳冠人（右一）今天也到場欣賞書畫，藝術家捐贈一幅以北疆意象創作的作品，由馬防部收藏並日後裝裱展示，作為永久紀念。圖／縣府提供
為慶祝馬防部建軍60週年，馬祖防衛指揮部今天上午在南竿白馬王公園舉辦一系列慶祝活動，結合戰技操演與文化展演，展現國軍硬實力與文化底蘊。圖／縣府提供
為慶祝馬防部建軍60週年，馬祖防衛指揮部今天上午在南竿白馬王公園舉辦一系列慶祝活動，結合戰技操演與文化展演，展現國軍硬實力與文化底蘊。圖／縣府提供

國軍 舞團 馬祖

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