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馬防部60週年慶 戰技隊碎大石、原民戰舞獲喝采

中央社／ 連江縣10日電
馬祖防衛指揮部歡慶60週年隊慶，10日舉辦馬防部與地方民俗社團表演，「雲台戰技隊」現場帶來空手碎大石，展現平日操演成果，贏得如雷掌聲。中央社
馬祖防衛指揮部歡慶60週年隊慶，10日舉辦馬防部與地方民俗社團表演，「雲台戰技隊」現場帶來空手碎大石，展現平日操演成果，贏得如雷掌聲。中央社

馬祖防衛指揮部慶祝60週年隊慶，今天舉辦「馬防部與地方民俗社團表演」，「雲台戰技隊」空手碎大石贏得滿堂彩，蛙人操演展現精實訓練，原民「馬傳舞團」戰舞氣勢磅礡。

去年成立、由馬防部各島官兵組成的「雲台戰技隊」，

此次展現平日訓練成果，配合震撼有力的音樂節奏，與行雲流水的動作，示範國軍所學的奪刀、奪槍、擒拿等基本戰技，並現場表演徒手劈磚、空手碎大石等困難動作，其中更有女性官兵參與，展現扎實訓練成果。

陸軍航特部兩棲偵察營「海龍蛙兵」，則穿著部隊象徵的紅短褲，在主持人解說下，示範完整蛙人操演。成員們不畏初夏陽光，展現嚴格訓練下的精實體態，引起現場軍民熱烈拍手。

壓軸的「馬傳舞團」由原住民籍官兵組成，展現在馬祖難得一見的傳統原民儀式，先由弓箭狼煙開場以示莊嚴，再由頭目呼喊族人、以月桂葉祈福，氣勢磅礡的戰舞則傳遞對馬防部60週年的祝福，最後再邀請現場官兵共舞畫上句點，展現部隊多元文化與團結活力。

馬祖防衛指揮部透過訊息回覆中央社記者，藉由此次表演活動，不僅展現部隊士氣與風貌，也希望讓民眾更貼近國軍、感受軍民一心的情誼；透過文化與戰技的結合，傳遞馬防部堅定守護家園的信念，也為60週年隊慶活動增添光彩。

馬防部表示，60週年隊慶系列活動還包括：15日晚間於梅石藝文中心舉辦「軍民聯歡晚會」，藝工隊睽違多年再度抵馬表演；今天起至25日止，於馬祖民俗文物館展出「馬祖映憶照片展」與雲台書畫聯展，以照片回顧戰地政務時期國軍建設地方、促進馬祖各項發展的歷史。

國軍 舞團 馬祖

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