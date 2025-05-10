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國防部大直博愛營區啟用廿年 內部大漏水待搶修

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部新辦公大樓大直博愛營區20年前啟用，現在內部有50餘處滲漏水。圖/聯合報系資料照
國防部新辦公大樓大直博愛營區20年前啟用，現在內部有50餘處滲漏水。圖/聯合報系資料照

國防部位於大直要塞內的博愛營區是國軍最高司單位，營區歷經20年使用，外表光鮮的建築，現在傳出有50餘處滲漏水需要補漏，地下油槽也滲水、積水，被立委質疑恐影響軍文人員健康。

國防部2025年預算案編列6849萬4000元，作為增列電費及營區滲漏改善工程等經費，立委察知，費用將用於大直博愛營區兩棟大樓頂樓及牆壁防水，以及地下油槽滲水、積水改善工程，且限於預算額度，須分4年執行完畢，今年度編列2574萬8000元。

民進黨立委陳冠廷提案指出，國防部辦公環境因為滲漏水問題造成從業人員辦公不便，甚至影響健康，且公務機關建築每年都編有房屋建築養護費，何以未能防患未然或者及時改善？要求國防部說明。

國防部表示，大直博愛營區前於2004年動工新建，大樓迄今已超過20年，建築物部分防水層劣化，造成雨天滲漏水情形，影響辦公環境及工作推展。因此國防部在今年度編列「業務費」項下「營舍房屋建築物養護費」641萬5000元，用於博愛營區大樓內各項附屬建築物維護及修繕作業，但額度不足支應大樓滲漏改善作業。

國防部說，今年度「設備及投資」項下「房屋建築及設備費」預算項下編列2574萬8000元，分別為「博愛大樓滲漏改善工程」1447萬9000元及「地下室油槽滲(積)水改善工程」1126萬9000元。但全面檢討營區大樓滲漏現況，因施工位置及範圍計50餘處，為避免影響辦公事務推行，實無法於年度內完成改善。

另考量施工品質及避免排擠預算，國防部規劃於2025至2028年度編列博愛營區大樓滲漏改善工程案，針對各大樓外牆帷幕、屋頂防水層劣化等項目分年執行改善，全案計4年編列5701萬3000元，陸續針對營區內博愛樓外部帷幕牆滲漏填縫、博愛樓A、B棟屋頂層防水塗布、愛樓C、D棟屋頂層防水塗布、勇固樓、武德樓屋頂層防水塗布進行工程。

國防部 大直 建築

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