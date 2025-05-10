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傳對美軍購另編5000億元特別預算 軍方：尚未定案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美軍MH-60R反潛直升機（圖），國軍仍在爭取申購中。圖／取自美國海軍官網
美軍MH-60R反潛直升機（圖），國軍仍在爭取申購中。圖／取自美國海軍官網

行政院編列4100億元「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，媒體報導，除了1500億元安全韌性預算外，國防部另將提出對美軍購特別預算，金額上看3000到5000億元，不過軍方人士表示，軍購特別預算內容仍在討論調整中，包括金額及採購的武器裝備項目等一切均尚未定案。

美國總統川普4月初提出「對等關稅」政策後，行政院原擬編列880億元產業支持方案，不過最後提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，編列達4100億元預算，其中1500億為強化國土安全韌性項目，由國防部及海委會來執行。媒體報導，我國對美多項重大軍購案，會另行單獨編列特別預算，項目與用途與「國土安全韌性特別預算」並不相同。

據報導，賴總統宣示提升國防預算達GDP的3%，國防部已向行政院提出規畫並與美方進一步洽談中，部分我方想採購的項目，美方還在思考評估中，據估計，最後提出的軍購特別預算金額可能上看3000到5000億元新台幣，並採分年度方式分5年編列，預計下個會期送立法院審議。

軍方人士透露，軍購特別預算內容仍在討論調整中，一切尚未定案。相關人士進一步指出，台美軍購須考量我方急需的重點項目、美方是否願意出售、我方有無能力自製等要素，因此都還須經過詳細討論，估算出預算規模後才會提報行政院。

對於有哪些軍事裝備項目會納入這一波特別預算中，尤其外界關注的MH-60R反潛直升機及空軍E-2D預警機等，美方是否同意出售？相關人士表示都還在緊密討論中。

對於先前傳出這兩項裝備遭美方以不符不對稱作戰的理由遭拒，相關人士推測應只是在非正式場合徵詢的意見，全案尚未經過雙方軍售會議等正式管道討論及文件程序，因此一切尚在未定之天。相關人士進一步舉例，日前爆發的印巴空戰已凸顯出「預警機及資料鏈」搭配組合，對現代化空戰已帶來重大變化，E-2D預警機更是實現這類資訊化作戰的關鍵，重要性更不言可喻。

另一方面，行政院提出1500億元強化國土韌性預算，軍方人士指出，軍方主要用於盤整資通訊裝備及強化各種庫儲設施。除了建構「國軍共同協作平台」以整合多重來源資料、「擴大雲端服務及整合即時通訊」以支援前線即時通聯，「建構雲端資料中心」強化備援及韌性；同時強化基礎建設，整建庫儲設施，建立飲用水、供油、供電備援能量。

印巴空戰凸顯出「預警機及資料鏈」的搭配組合對現代化空戰的重要性，E-2D空中預警機可提升國軍對中共殲20、殲35等匿蹤戰機的偵測能力，是空軍期待採購的裝備之一。圖／美國海軍檔案照片
印巴空戰凸顯出「預警機及資料鏈」的搭配組合對現代化空戰的重要性，E-2D空中預警機可提升國軍對中共殲20、殲35等匿蹤戰機的偵測能力，是空軍期待採購的裝備之一。圖／美國海軍檔案照片

國防部 美軍 行政院 軍購 預警機

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