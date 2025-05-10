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取代AT-3更進一步 勇鷹機首批戰鬥組學員頒授單飛臂章

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍飛行訓練指揮部舉行112-乙班單飛臂章頒授典禮，這一班學員為首批試驗由T-34C初級教練機直接換裝AJT勇鷹機高教機的班隊，象徵勇鷹機取代AT-3教練機的訓練任務又更進一步。圖／軍聞社
空軍飛行訓練指揮部舉行112-乙班單飛臂章頒授典禮，這一班學員為首批試驗由T-34C初級教練機直接換裝AJT勇鷹機高教機的班隊，象徵勇鷹機取代AT-3教練機的訓練任務又更進一步。圖／軍聞社

空軍飛行訓練指揮部昨日舉行112-乙班單飛臂章暨證書頒授典禮，由於這一班學員為首批試驗由T-34C初級教練機直接換裝AJT勇鷹機高教機的班隊，象徵勇鷹機取代AT-3教練機的訓練任務又更進一步。

軍聞社報導，空軍飛訓部舉行112-乙班單飛臂章暨證書頒授典禮，由指揮官吳佳興少將親自為學員掛上單飛臂章，恭賀全體學員順利通過單飛測驗，完成階段性訓練目標。

空軍指出，作為首批自T-34C教練機直接換裝勇鷹高教機的班隊，112-乙班學員在教官的悉心指導下，克服重重挑戰，順利達成「全員通過」單飛測驗的重要里程碑，凸顯新一代飛行員堅實的戰力與發展潛力。

空軍戰鬥機飛行員養成原本為「三階段（基本組-戰鬥組-部訓隊）--三機種（T-34C初級教練機、AT-3高級教練機、F-5E/F戰鬥機）」，飛行學員必須在岡山基地接受基本組及戰鬥組的訓練，再到志航基地「部訓隊」以F-5戰鬥機完成進階戰鬥訓練後，才會進一步分發主力戰機部隊。

隨著F-5和AT-3陸續淘汰，空軍訓練體制逐步過渡為「三階段--兩機種（T-34C初教機--AJT勇鷹機）」，並且調整訓練體制，升格飛訓部，成立部隊訓練組納入志航基地的部訓工作，仍以T-34C擔任初級教練工作，勇鷹機則逐步承擔戰鬥組、部訓組學員的訓練任務。

空軍從2022年起展開勇鷹機接收換裝工作，首先在志航基地取代F-5E/F的部訓任務。原定今年2月下旬開始，一部分已在志航基地的勇鷹機移駐岡山基地，並且試驗讓T-34C結訓的初級組學員直接由勇鷹機展開高級組飛行訓練，不過因2月15日一架AJT勇鷹機失事而延至3月底才正式開飛，5月初達成單飛的第一階段目標。

岡山基地正緊鑼密鼓接收、換裝勇鷹機，也代表服役已近40年的AT-3教練機更接近功成身退。

空軍飛行訓練指揮部舉行112-乙班單飛臂章頒授典禮，這一班學員為首批試驗由T-34C初級教練機直接換裝AJT勇鷹機高教機的班隊，象徵勇鷹機取代AT-3教練機的訓練任務又更進一步。圖／軍聞社
空軍飛行訓練指揮部舉行112-乙班單飛臂章頒授典禮，這一班學員為首批試驗由T-34C初級教練機直接換裝AJT勇鷹機高教機的班隊，象徵勇鷹機取代AT-3教練機的訓練任務又更進一步。圖／軍聞社

勇鷹 教練 空軍

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