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將釋出200餘項國防研發技術 中科院：促進產業發展

中央社／ 台北9日電

為促進科技研發成果的落地應用，中科院今天表示，積極檢討現有200餘項國防研發成果，選取已無機敏性與具民間產業應用者，期望透過擴大智權運用範疇、深化專利分析與布局、挹注資源加速技術落地，促進產業發展。

中科院表示，為促進科技研發成果的落地應用，目前積極規劃並推動相關執行方案，期望透過擴大智權運用範疇、深化專利分析與布局、挹注資源加速技術落地，與推動國內外廠商技術合作，以提升技術價值並促進產業發展。

針對執行方式，中科院說明，積極檢討現有200餘項國防研發成果，選取已無機敏性與具民間產業應用者，向國防部申請改列為一般研發成果，以拓展可運用的數量與範圍，使相關國防技術能夠更加靈活運用於民間產業，提升產業競爭力，達到軍民通用的目標。

以無人機為例，中科院說明，政府正積極推動台灣成為亞洲無人機供應鏈中心，目標在2030年產值達新台幣400億元，因此中科院將各式無人機（筒射型、中型及大型）相關技術檢討釋出，期能透過技術移轉民間廠商共創價值，符合行政院無人機發展三大政策目標「產業發展、國防自主、民主供應鏈」。

中科院進一步說明，針對無人機、國防綠氫、麻醉深度監測儀及碳捕捉等核心技術，進行深入的專利分析與專利申請標的挖掘，並依產品的市場與生產地區，訂定最佳專利組合與多國保護的專利布局策略，確保技術創新受到最完整的保護；另藉由技術商品化，為後續技術授權與產業鏈整合提供利基，取得更多的應用機會。

中科院 國防部 專利

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